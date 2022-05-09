Sürpriz Hediye Kartı ile Neler Alınabilir? Yapılabilecek Sürprizler Neler? - Haberler

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Sürpriz Hediye Kartı ile Neler Alınabilir? Yapılabilecek Sürprizler Neler?

ANKA - Sinan Tartanoğlu - Güncel
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Sürpriz Hediye Kartı ile Neler Alınabilir? Yapılabilecek Sürprizler Neler?

Hediye kartlarının kullanımı son günlerde artıyor. Bodo.com internet mağazası, hediye kartları alanında yenilikler sunuyor.

Hediye kartlarının kullanımı son günlerde artıyor. Bodo.com internet mağazası, hediye kartları alanında yenilikler sunuyor.

Annenizin yeni bir tencere takımı almak istediğini biliyorsunuz ancak hangi çeşit, hangi renk, hangi büyüklükte emin değilsiniz hatta o bile emin değil. O halde, bu hizmeti sunan bir mağazadan hediye kartı alıp annenize takdim edersiniz. Hem güzel bir sürpriz hem de kendi seçimiyle memnun kalacağı bir hediye sunmuş olursunuz.

Bodo.com, yeni bir hediye tarzı ile hizmet veriyor. Nedir bu deneyim sürprizleri? Gezi ve tatil programlarına, kariyer eğitimlerine, hafta sonu aktivitelerine, eğlenceli etkinliklere ve çok daha fazlasına bodo'nun deneyim dünyasında ulaşmak mümkün.

Sürpriz kartları genellikle ne alacağınıza karar veremediğiniz durumlarda devreye girer çünkü başka seçenek yoktur. Beğeneceğini düşündüğünüz 5 farklı tencere setinin hepsini birden satın alıp birini seçmesini istemek, kulağa bayağı fantastik geliyor. Sonuçta mağaza size tek birinin ücretiyle bunları verip beğenmediklerinizi getirirsiniz demez. Siz de mecburen hiç seçenek vermeden hediye kartı almakla yetinirsiniz. Ancak bodo bu kolaylığı ve inceliği sağlıyor. Üstelik sunduğu sürprizler, annenize ya da diğer tüm sevdiklerinize herhangi bir eşyadan çok daha büyük mutluluklar yaşatacak. Çünkü bodo'da canlılık var, eğlence, hareket, heyecan, keyif ve ilk kez tecrübe edeceğiniz yüzlerce deneyim var. Hediyelik eşyalar arasında çaresizce kaybolmayı bırakın, bodo.com'un kategorilerini incelemeye başlayın. Örneğin yıldönümü için romantik sürprizlere göz atın. Dilerseniz emin olduğunuz tek deneyimi dilerseniz aralarında takılı kaldığınız maksimum 5 deneyimi sepete ekleyin. Hediye kutunuza hem bu deneyimleri eşinize gösterecek kartlar hem de deneyimi yaşatacak sürpriz hediye kartı eklenecektir. En pahalı olanın ödemesini yaptıktan ve siparişiniz geldikten sonra eşiniz kararını verir.

HEDİYE KARTIYLA YAPILABİLECEK SÜRPRİZLER

bodo'da fırsatlar bitmek tükenmek bilmiyor! Ödediğiniz miktardan daha az maliyetli bir deneyim tercih edildiğinde kalan miktara uygun farklı bir deneyim daha seçilebilir! bodo sertifikalarıyla erişebileceğiniz eşsiz sürprizlere hemen göz atın: "Antigravity Pilates Kursu", "Özel Yelken ile Tanışma Eğitimi", "Karting", "Dolphinarium Gösterisi", "Twizy Araçla İstanbul Turu", "Yapay Duvar Tırmanışı", "Börek Yapım Dersi", "Motosiklet Sürüş Eğitimi", "Korku Evi Oyunu", "Online Kaligrafi Kursu", "Asya Yakasında Geleneksel Bali Masajı" böylesine farklı alanları inceleyip satın alıp sevdiklerinize eşsiz sunumlarla armağan edebileceğiniz tek adres: https://bodo.com/tr/hediye-karti/

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ANKA / Sinan Tartanoğlu - Güncel

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