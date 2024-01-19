1973 yılında Halep Hava Harp Okulu'ndan mezun oldu. Albay rütbesiyle Suriye Hava Kuvvetleri'nde pilot olarak görev yaptı. 30 Eylül 1985 tarihinde Interkosmos uzay uçuşu programına katılmak üzere seçildi. Navigasyon programlarına katıldı. Peki, Suriye uzaya gitti mi, uzaya çıkan Suriyeli var mı? Muhammed Ahmed Faris kimdir?

SURİYE UZAYA GİTTİ Mİ, UZAYA ÇIKAN SURİYELİ VAR MI?

Muhammed Ahmed Faris Suriyeli bir askerî havacı. Uzaya giden ilk Suriyeli ve ikinci Arap'tır.

1973 yılında Halep Hava Harp Okulu'ndan mezun oldu. Albay rütbesiyle Suriye Hava Kuvvetleri'nde pilot olarak görev yaptı. 30 Eylül 1985 tarihinde Interkosmos uzay uçuşu programına katılmak üzere seçildi. Navigasyon programlarına katıldı. 22 Temmuz 1987 yılında Mir uzay istasyonunda Soyuz TM-3 Araştırma aracı ile Kozmonot olarak uzaya gitti ve uzayda 7 gün 23 saat ve 5 dakika kaldi.Soyuz TM-2 gemisiyle Dünya'ya döndü.

Muhammed Ahmed Faris

30 Temmuz 1987 tarihinde Sovyetler Birliği Kahramanı unvanı verildi ve Lenin Nişanı'na layık görüldü.

Uzay uçuşundan sonra Halep'te Suriye Hava Kuvvetleri'ndeki görevine geri döndü. Evli ve üç çocuk babasıdır.