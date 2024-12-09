Suriye bayrağı değişti mi? Suriye'nin yeni bayrağının anlamı nedir?

Suriye'nin yeni bayrağı ne ifade ediyor? 2011'den bu yana süren Suriye İç Savaşı sonucunda, farklı gruplar tarafından iki ayrı bayrak kullanılmaya başlandı. Esad rejiminin düşmesiyle Suriye'de bayrak değişikliğine gidildi. Yeni Suriye bayrağı neyi ifade ediyor? Suriye bayrağının anlamı nedir? Detaylar haberimizdedir…

SURİYE BAYRAĞI DEĞİŞTİ Mİ?

2011'den bu yana devam eden Suriye İç Savaşı sonucunda, farklı gruplar tarafından Suriye'yi temsil etmek üzere en az iki farklı bayrak kullanılmaktadır.

Baas Partisi liderliğindeki Suriye Arap Cumhuriyeti'nin mevcut hükümeti, Birleşik Arap Cumhuriyeti döneminden kalan kırmızı-beyaz-siyah renkli bayrağı kullanmaya devam ederken, Suriyeli muhalif gruplar, özellikle Suriye Ulusal Koalisyonu, yeşil-beyaz-siyah renklerden oluşan bir bayrağı tercih etmektedir.

SURİYE'NİN YENİ BAYRAĞININ ANLAMI NEDİR?

Esad yönetimindeki bayrak, ilk olarak 1958 yılında, Suriye'nin Birleşik Arap Cumhuriyeti'nin bir parçası olarak temsil edilmesi amacıyla kabul edildi ve 1961'e kadar kullanıldı. 1980 yılında ise yeniden resmi bayrak olarak kabul edildi. O dönemden bu yana, Suriye'nin Mısır, Libya, Sudan, Yemen ve Irak ile içinde bulunduğu farklı Arap birliklerinde kırmızı-beyaz-siyah renklerden oluşan bayrak varyasyonları kullanılmıştır.

Suriye'nin eski bayrağı

Suriye, herhangi bir Arap devlet birliğinin parçası olmamasına rağmen, bu bayrak Arap birliğine olan bağlılığı simgelemek amacıyla tercih edilmiştir. Ancak, bu bayrak Suriye İç Savaşı sırasında Beşşar Esad hükümetine sadık olan tarafları temsil ettiği için, genellikle Baas Partisi ile özdeşleşmiş ve tartışmalı bir sembol haline gelmiştir.

Suriye bayrağı, ülkenin Anayasası'nın 6. maddesiyle tanımlanmıştır. İlgili madde şu şekilde açıklanmaktadır:

"Suriye Arap Cumhuriyeti bayrağı, üç renk (kırmızı, beyaz ve siyah) ve her biri beş köşeli iki yeşil yıldızdan oluşur. Bayrak, genişliği uzunluğunun üçte ikisi olan dikdörtgen bir şekildedir. Bayrak, aynı uzunlukta ve eşit genişlikte üç dikey şeride bölünmüştür: üstte kırmızı, ortada beyaz ve altta siyah. Beyaz şeridin ortasında iki yeşil yıldız yer alır."

Suriye'nin yeni bayrağı

Yeşil, beyaz, siyah ve kırmızı renklerden oluşan üç yıldızlı bayrak, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin ilk resmi bayrağıdır ve 1961-1963 yılları arasında kullanılmıştır. Günümüzde ise bu bayrak, Suriye İç Savaşı sırasında Suriye Muhalefeti tarafından benimsenmiştir.

Suriye Ulusal Konseyi ve daha sonra Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu, bu bayrağın 2:3 oranlı değiştirilmiş bir versiyonunu kullanmıştır. Bayrak, 2011 yılı sonlarında protesto gösterilerinde muhalefetin ortak sembolü haline gelmiştir. Muhalif gruplar, bu bayrağı kullanarak Beşşar Esad yönetiminden ayrıldıklarını ve Suriye'nin Fransa'dan bağımsızlığını kazandığı dönemin bayrağını temsil ettiklerini vurgulamıştır.

2011'de Suriye İç Savaşı'nın başlamasıyla, Beşşar Esad rejimine karşı düzenlenen protestolarda bu bayrak dalgalandırılmıştır. Suriye Ulusal Konseyi yetkililerinden Halid Kamal, bu bayrağın yalnızca bağımsızlık sembolü değil, aynı zamanda Esad rejiminin sonunun da bir işareti olduğuna inandıklarını belirtmiştir.

Günümüzde üç yıldızlı bayrak, Suriye Ulusal Koalisyonu'nun kontrolündeki bölgelerde kullanılmaktadır. Bu durum, Libyalı isyancıların Muammer Kaddafi rejimine karşı Libya Krallığı döneminin bayrağını kullanmasına benzer bir sembolik anlam taşımaktadır.