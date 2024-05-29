Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, süresiz nafakanın kaldırılması için Meclis Başkanlığına kanun teklifi verdiklerini söyledi. Şahin, süresiz nafakanın birçok sorunu beraberinde getirdiğini ve konunun kamuoyunda tartışılması gerektiğini belirtti. Peki, Süresiz nafaka kaldırılacak mı? Süresiz nafaka nedir?

SÜRESİZ NAFAKA KALDIRILACAK MI?

Boşanmalarda eşlere bağlanan 'süresiz nafaka' uygulaması toplumda ayrılmalara yol açarken maddi sıkıntıları da beraberinde getiriyor. Nafaka uygulamasının neredeyse ömür boyu sürecek olması ise günümüzdeki ekonomik şartlarda vatandaşları daha fazla zor durumda bırakıyor. 1988 yılında yapılan değişiklikle süresiz haline gelen nafaka uygulamasında düzenleme yapılması bir kez daha Meclis'e taşındı. Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, süresiz nafakanın kaldırılması için Meclis Başkanlığına kanun teklifi verdiklerini açıkladı. Şahin, süresiz nafakanın birçok sorunu beraberinde getirdiğini ve konunun kamuoyunda tartışılması gerektiğini belirtti.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, süresiz nafaka konusunun toplumun önemli bir kesiminin tepkisine neden olduğunu, bu nedenle konunun kamuoyunda tartışılması gerektiğini belirtti.

Süresiz nafakanın birçok sorunu beraberinde getirdiğini dile getiren Şahin, "Süresiz nafaka konusu, boşandıktan sonra yeniden bir hayat kurmak isteyen tarafların evliliklerinde maddi ve manevi farklı olumsuzluklara neden oluyor. Süresiz nafaka, boşandıktan sonra yeni hayat kuran tarafları yoran bir durum. Nafaka alacaklısının çalışabilir olmasına rağmen nafaka gelirinden dolayı çalışmaması, SGK'siz olarak çalışması ya da nafaka gelirinden mahrum olmamak için evlilik akdi yapmadan farklı berberlikleri yaşaması gibi olumsuz sonuçlar yaşanıyor." diye konuştu.

SÜRESİZ NAFAKA NEDİR?

Süresiz nafaka, boşanma davalarında mahkeme tarafından bir tarafın diğer tarafa, ekonomik durumu göz önünde bulundurularak ömür boyu ödemesi gereken nafaka türüdür. Genellikle bu nafaka türü, evlilik sırasında iş gücüne katılamamış veya düşük gelirli olan eşe, boşanma sonrası yaşam standartlarının korunabilmesi için verilir.