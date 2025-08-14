Sürdürülebilir Yeşil Büyüme ve İklim Politikaları Çalıştayı Ankara'da gerçekleştirildi

İklim Değişikliği Başkanı Prof. Dr. Halil Hasar; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver'in katılımıyla düzenlenen Sürdürülebilir Yeşil Büyüme ve İklim Politikaları Çalıştayının açılışını yaptı.

"TÜRKİYE'NİN İLK İKLİM ŞURASI'NI DÜZENLEDİK"

Başkan Halil Hasar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkanlığı olarak; Türkiye'nin ilk İklim Şurası'nı düzenlediklerini, 2024-2030 İklim Değişikliği Azaltım ve Uyum Strateji ve Eylem Planlarını yayımladıklarını, 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi için Türkiye'nin 2053 Uzun Dönemli Stratejisi'ni hazırladıklarını ve ülkemizin Ulusal Katkı Beyanı'nı güncellediklerini vurguladı. Ayrıca 3 kilometre ölçeğinde ülkemizin 2100 yılına kadar iklim projeksiyonlarını oluşturduklarının altını çizdi.

9 Temmuz 2025'te yürürlüğe giren Türkiye'nin ilk İklim Kanunu'nun, 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma Hedefleri için kritik bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Hasar, kanunun çevre koruma, iklim adaleti, temiz teknolojilerin desteklenmesi, emisyon ticareti sistemi, yerel eylem planları, yeşil istihdam ve iklim finansmanı gibi alanları kapsadığını belirtti.

"YARINLARIMIZ İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR YEŞİL BİR BÜYÜME MECBURİYETTİR"

Çalıştay'ın açış konuşmasını yapan Başkan Hasar, "Sürdürülebilir yeşil büyüme; ekonomik kalkınmayı sağlarken doğayı, kaynaklarımızı ve gelecek nesillerin yaşam hakkını koruma anlayışıdır ve bugünün ihtiyaçlarını karşılarken yarının kaynaklarını tüketmemek demektir. Sürdürülebilir yeşil büyüme yalnızca bugünün değil, yarınlarımızın ve çocuklarımızın geleceğinin teminatıdır. Yarınlarımız için sürdürülebilir yeşil büyüme bir mecburiyettir, zorunluluktur." dedi.

Hasar, çalıştayın iklim değişikliğiyle mücadeleye güç katacağına ve sürdürülebilir yeşil büyüme hedeflerine ulaşmada önemli bir adım olacağına inandığını ifade ederek tüm katılımcılara teşekkür etti.

SONUÇ BİLDİRİSİ BİR HAFTA İÇİNDE PAYLAŞILACAK

Çalıştayda, Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi, Karbon Kredilendirme ve Denkleştirme, Yeşil Taksonomi ve Yerel İklim Eylem Planları Yönetmelik Taslakları ele alındı. Beş alt oturumda yürütülen istişarelerin ardından sonuç bildirisi bir hafta içerisinde kamuoyuyla paylaşılacak.