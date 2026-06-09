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Şüpheli şekilde hayatını kaybeden Irmak öğretmenin kahreden görüntüleri

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Ağrı'nın Hamur ilçesinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden anasınıfı öğretmeni Irmak Ayşe Koparan'dan geriye kahreden görüntüleri kaldı. Koparan'ın Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardım götürdüğü görüntüler ortaya çıktı.

  • Ağrı'nın Hamur ilçesinde anasınıfı öğretmeni Irmak Ayşe Koparan evinde ölü bulundu.
  • Koparan'ın ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek.
  • Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili adli soruşturma başlattı; İl Milli Eğitim Müdürlüğü de müfettiş görevlendirdi.

Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Soğanlıtepe İlkokulu'nda şubat ayında anasınıfı öğretmeni olarak göreve başlayan Irmak Ayşe Koparan'dan haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Koparan'ın yaşadığı Abide Mahallesi Bey Sitesi'nE polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KOPARAN'IN CANSIZ BEDENİ EVİNDE BULUNDU

Eve giren ekipler, Koparan’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemelerin ardından Koparan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de olayın tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla müfettiş görevlendirdiği öğrenildi. Irmak Ayşe Koparan’ın ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

RAMAZAN AYINDA, İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM GÖTÜRMÜŞ

Öte yandan Irmak öğretmenin Ramazan ayındaki görüntüleri kahretti. Koparan'ın Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere yardım götürdüğü görüntüler ortaya çıktı.

AĞRI VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan Ağrı Valiliği, öğretmen Irmak Ayşe Koparan’ın ölümüyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla soruşturma sürecinin titizlikle yürütüldüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Hamur ilçesinde görev yapan öğretmen Irmak Ayşe Koparan’dan 7 Haziran Pazar günü haber alınamadığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbar üzerine ilgili ekiplerce gerekli inceleme ve araştırmaların yapıldığı belirtildi.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Çalışmalar sonucunda Koparan’ın hayatını kaybettiğinin tespit edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Meydana gelen ası suretiyle intihar olayıyla ilgili olarak Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış olup, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla soruşturma süreci titizlikle yürütülmektedir. Ayrıca Valiliğimiz talimatları doğrultusunda İl Milli Eğitim Müdürlüğünce de konunun idari yönden incelenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla müfettiş görevlendirilmiştir. Süreç, ilgili kurumlar tarafından yakından takip edilmekte olup, soruşturma ve incelemelerin sonucunda ortaya çıkacak tespitler doğrultusunda gerekli işlemler tesis edilecektir.”

Kaynak: Haberler.com
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