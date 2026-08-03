Süper Star Ajda Pekkan, İstanbul Festivali'ni Yakıp Geçti

Yeni Şarkısı "Kalbim Senin"i Seslendirdi

Her zaman olduğu gibi şıklığı ve tarzıyla nefes kesen Ajda Pekkan, yakın zamanda duyuracağı yeni şarkısı "Kalbim Senin"i İstanbul Festivali’nde seslendirdi. İlk kez Harbiye sahnesinde seslendirdiği yeni şarkısı şimdiden dillere dolanan Pekkan'a şarkı boyunca binlerce kişi eşlik etti.

“Yakar Geçerim”, “Arada Sırada”, “Yaz Yaz Yaz”, “Resim”, “Aynen Öyle” ve “Vitrin” gibi şarkılarıyla Ajda Pekkan, Festival Park Yenikapı’yı büyük bir açık hava dans pistine çevirdi.

Süper starın eşsiz repertuvarı, ışık ve sahne tasarımıyla bütünleşerek gecenin finalini görsel ve müzikal bir şölene dönüştürdü. İstanbul Festivali’nin ikinci günü Ajda Pekkan’ın yüksek enerjili performansıyla unutulmaz bir kapanış yaptı..

Festival Devam Ediyor

İstanbul Festivali kapsamında Genç Sahne, canlı performanslar, DJ setleri, dans gösterileri, söyleşiler ve interaktif etkinliklerle festivalin enerjisini ilk saatlerden itibaren yükseltiyor. 3x3 Basketbol Alanı da turnuvalar, gösteri maçları, yarışmalar ve sürpriz aktivasyonlarla spor ile eğlenceyi aynı sahada buluşturuyor.

Marka deneyim alanları, çocuklara özel eğlence noktaları ve zengin gastronomi seçenekleriyle desteklenen İstanbul Festivali, müzik, spor, eğlence ve lezzeti tek çatı altında bir araya getirerek her yaştan ziyaretçiye gün boyu süren dinamik ve benzersiz bir festival deneyimi vadediyor.