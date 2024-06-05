Sağlık açısından önemli bir konu olan sünnet, doğru bilgi ve doğru uygulama gerektiren bir cerrahi işlemdir. Lokal veya genel anestezi altında gerçekleştirilen sünnet, çocukların sağlığı ve iyiliği için özenle yapılmalıdır. Konu kapsamında araştırılanlar artıyor.SÜNNET NEDEN OLUNUR? Erkekler neden sünnet olur, faydaları neler? İşte merak edilenler...

SÜNNET NEDEN OLUNUR?

Sünnet, dünya genelinde hem geleneksel hem de dini nedenlerle uygulanan bir uygulamadır. Bunun yanı sıra, bazı tıbbi sebeplerden dolayı veya kişisel hijyenin sağlanması ve cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunma amacıyla da tercih edilmektedir.

Sünnetin bazı faydaları şunlardır:

Penisin temizlenmesi ve yıkanması işlemini kolaylaştırır. İdrar yolu enfeksiyonu riskini azaltır; bu enfeksiyonlar ileride böbrek rahatsızlıklarına yol açabilir. Cinsel yolla bulaşan hastalıkların riskini azaltabilir; sünnetli erkeklerin HIV gibi hastalıklara yakalanma riski daha düşüktür. Penis hastalıklarını önleyebilir; sünnet, fimozis gibi durumları engelleyerek penis sağlığını korur. Ayrıca, penis kanseri riskini azaltabilir; penis kanseri sünnetli erkeklerde daha az görülür. Dünya Sağlık Örgütü, tıbbi sünnetin bazı hastalıkların önlenmesinde etkili olduğunu ve bu nedenle tavsiye edildiğini belirtmektedir. Araştırmalar, sünnetin HIV, idrar yolu enfeksiyonları, penis kanseri ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar gibi durumların riskini azaltabileceğini göstermektedir. Ayrıca, kadınlarda rahim ağzı kanserine neden olan Herpes virüsü enfeksiyonlarının sünnetli toplumlarda daha az olduğu bilinmektedir.

Sünnet, ciddi bir cerrahi müdahaledir ve lokal veya genel anestezi altında gerçekleştirilebilir. Lokal anestezi altında sünnet genellikle yenidoğan döneminde ve ilk üç aylık bebeklerde tercih edilirken, 3-6 ay arası bebeklerde çocuğun kilosuna bağlı olarak lokal veya genel anestezi ile yapılabilir. Ancak 6 aydan sonra genellikle mutlaka genel anestezi altında gerçekleştirilir. Hemofili gibi ciddi kanama bozuklukları olan hastalarda, sünnet özel önlemlerle yapılmalıdır. Tıbbi bakıma ihtiyaç duyan prematüre bebekler, penis anormallikleri bulunan yenidoğanlar veya beslenme problemi yaşayan bebekler için sünnet işlemi, uzman bir hekim tarafından kontrol edilerek karar verilmelidir.