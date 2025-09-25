Sumud Filosu nedir, neyi amaçlıyor? Sumud filosunda kimler var? Gazze'ye ne zaman varacak?

Gazze ablukasını kırmak için yola çıkan Sumud Filosu, dünya çapında dikkat çeken bir insani yardım ve dayanışma hareketi olarak öne çıkıyor. 50'den fazla gemi ve 44 ülkeden binlerce gönüllü ile Akdeniz'de ilerleyen filo, sadece insani yardım taşımıyor; aynı zamanda Filistin halkının direniş ruhunu, "Sumud" kavramıyla tüm dünyaya gösteriyor. Peki Sumud Filosu tam olarak nedir, neyi amaçlıyor? Sumud filosunda kimler var? Gazze'ye ne zaman varacak? Sumud Filosunun yolculuğuna dair tüm detaylar haberimizde...

SUMUD FİLOSU NEDİR?

Sumud Filosu, 2025 yılında Gazze'ye uygulanan ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan uluslararası bir sivil toplum hareketidir. "Sumud" Arapça kökenli olup, direniş ve sebat anlamlarına gelir; bu da Filistin halkının işgal karşısındaki onurlu direncini simgeler. Filo, 44 ülkeden binlerce gönüllü ve 50'den fazla gemiyle Akdeniz'e açılmıştır.

SUMUD FİLOSU NERELERDEN HAREKET ETTİ?

Sumud Filosu, farklı limanlardan hareket eden çeşitli konvoylardan oluşmaktadır:

İtalya: Genoa ve Catania limanlarından yola çıkan tekneler, Sicilya açıklarında birleşti.

Tunus: Djerba ve Zarzis limanlarından hareket eden tekneler, Bizerte limanında birleşti.

İspanya: Barselona'dan hareket eden tekneler, Tunus'taki diğer teknelerle birleşti.

Malezya: Sumud Nusantara Asya Konvoyu adıyla hareket eden tekneler, insani yardım taşıdı.

Bu konvoylar, Gazze'ye doğru ilerlemektedir.

SUMUD FİLOSU HANGİ ÜLKELERDE VAR?

Sumud Filosu, 44 ülkeden binlerce katılımcının bulunduğu 50'den fazla gemiden oluşmaktadır. Katılımcılar arasında aktivistler, doktorlar, gazeteciler ve insan hakları savunucuları yer almaktadır. Bazı ülkelerden katılımlar bilinmektedir:

Türkiye: Türkiye delegasyonu, filoya katılmak üzere yola çıkmıştır.

İspanya: Barselona'dan hareket eden tekneler, Tunus'taki diğer teknelerle birleşmiştir.

Tunus: Djerba ve Zarzis limanlarından hareket eden tekneler, Bizerte limanında birleşmiştir.

Malezya: Sumud Nusantara Asya Konvoyu adıyla hareket eden tekneler, insani yardım taşımaktadır.

Bu ülkeler dışında da birçok ülkeden katılımlar olmuştur.

SUMUD FİLOSU NEYİ AMAÇLIYOR?

Sumud Filosu'nun temel hedefleri şunlardır:

İsrail ablukasını kırmak: Gazze'ye uygulanan deniz ablukasını barışçıl yöntemlerle görünür kılmak.

İnsani yardım ulaştırmak: Gazze'de açlık ve yokluk çeken halka gıda, ilaç ve temel ihtiyaç maddeleri ulaştırmak.

Uluslararası dayanışma göstermek: Dünyaya Gazze halkının yalnız olmadığını hatırlatmak.

Filo, bu hedeflere ulaşmak için koordineli bir şekilde hareket etmektedir.

SUMUD FİLOSU GAZZE'YE NE ZAMAN VARACAK?

Sumud Filosu'nun Gazze'ye varış tarihi, hava koşulları ve güvenlik durumuna bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bazı kaynaklara göre filo, Eylül sonları itibarıyla Gazze açıklarına yaklaşabilir durumda olacaktır. Ancak kesin bir tarih vermek şu an için mümkün değildir.

SUMUD FİLOSUNDA KİMLER VAR?

Sumud Filosu, farklı ülkelerden gelen binlerce gönüllüden oluşmaktadır. Katılımcılar arasında şunlar bulunmaktadır:

Aktivistler: İnsan hakları savunucuları ve sosyal adalet için çalışan bireyler.

Doktorlar: Sağlık hizmetleri sunmak ve yaralıları tedavi etmek için görevli sağlık profesyonelleri.

Gazeteciler: Olayları yerinde takip eden ve dünyaya duyuran medya temsilcileri.

Siyasetçiler: Uluslararası alanda Filistin davasını savunan ve destekleyen politikacılar.