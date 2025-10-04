Sümeyye Erdoğan kimdir? Sümeyye Erdoğan Bayraktar kaç yaşında, nereli?

Türkiye'nin son yıllardaki siyasi ve sosyal gündeminde adı sıkça geçen isimlerden biri de Sümeyye Erdoğan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı olan Sümeyye Erdoğan, sadece ailesiyle değil, aynı zamanda yer aldığı sivil toplum çalışmaları ve çeşitli toplumsal projelerdeki aktif rolleriyle de dikkat çekiyor. Sümeyye Erdoğan ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

SÜMEYYE ERDOĞAN KİMDİR?

Sümeyye Erdoğan Bayraktar, iktisatçı, sivil toplum temsilcisi ve iş dünyasında aktif bir isimdir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Emine Erdoğan'ın en küçük kızıdır. Aynı zamanda, Baykar Teknoloji'nin yönetici ailesinden gelen mühendis ve girişimci Selçuk Bayraktar ile evlidir.

Eğitimini yurt içinde ve yurt dışında tamamlayan Erdoğan, özellikle sivil toplum alanındaki çalışmaları ve vakıf faaliyetleriyle tanınmaktadır. Kurucuları arasında yer aldığı Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM)'da Mütevelli Heyet Başkanı olarak aktif rol almaktadır. Ayrıca, Kültür ve Medeniyet Vakfı'nda da Mütevelli Heyet Üyesi olarak görev yapmaktadır.

SÜMEYYE ERDOĞAN KAÇ YAŞINDA?

Sümeyye Erdoğan, 22 Ağustos 1985 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 40 yaşındadır.

SÜMEYYE ERDOĞAN NERELİ?

Sümeyye Erdoğan, İstanbul'da doğmuştur. Ancak ailesi aslen Rizelidir.

SÜMEYYE ERDOĞAN KARİYERİ

Sümeyye Erdoğan'ın kariyeri hem akademik hem de profesyonel anlamda uluslararası bir zemine oturmaktadır.

Lise eğitimini Trabzon Araklı İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı.

Lisans eğitimini 2002 yılında girdiği Indiana Üniversitesi'nde Sosyoloji ve Siyaset alanında tamamladı.

Yüksek lisansını ise İngiltere'deki London School of Economics (LSE)'te STK ve Kalkınma alanında yaptı.

Eğitiminin ardından Ankara'daki İslam İşbirliği Teşkilatı'na bağlı SESRIC adlı merkezde uzman olarak görev aldı.

Bir dönem, dönemin Başbakanı olan babası Recep Tayyip Erdoğan'a gönüllü siyasi danışmanlık yaptı. Aynı zamanda AK Parti Genel Merkezinde de danışmanlık görevlerinde bulundu.

Özel sektörde ise şirket hissedarlığı ve danışmanlık görevlerinde yer aldı.

Halen, KADEM ve diğer vakıf çalışmalarıyla sosyal politikalar, kadın hakları ve toplumsal gelişim gibi alanlarda faaliyetlerini sürdürmektedir.