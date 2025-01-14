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Sülün Osman kimdir? Dolandırıcı Sülün Osman nereleri sattı? Sülün Osman'ın hayat hikayesi…

Sülün Osman kimdir? Dolandırıcı Sülün Osman nereleri sattı? Sülün Osman'ın hayat hikayesi…
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Sülün Osman kimdir? Türkiye tarihinin ünlü dolandırıcılarından olan "Sülün Osman", gerçek adıyla Osman Ziya Sülün, 1950'ler ve 1960'ların İstanbul'unda gerçekleştirdiği sahtekarlıklarıyla ün kazandı. Peki, Dolandırıcı Sülün Osman nereleri sattı? Sülün Osman'ın hayat hikayesi…

Dolandırıcı Sülün Osman nereleri sattı? Zekası ve hazırcevaplığıyla tanınan Sülün Osman, şehir efsanelerine konu olan dolandırıcılıklarıyla ve kendisini kandırmaya çalışanları bile ustalıkla alt etmesiyle ün kazandı. Sülün Osman kimdir? Sülün Osman'ın hayat hikayesi nedir? Detaylar haberimizdedir…

SÜLÜN OSMAN KİMDİR?

Osman Ziya Sülün, 15 Ağustos 1923 yılında doğdu ve 10 Ocak 1984 yılında vefat etti. "Sülün Osman" adıyla tanınan ve Türkiye tarihine damga vurmuş ünlü dolandırıcıdır.

1923 yılında İstanbul'da doğan Sülün Osman, ilk dolandırıcılık girişimini 1948'de Fatih'te kiraladığı evin sahibini kandırarak gerçekleştirdi. 1950 ve 60'lı yıllarda tramvaylar, Galata Kulesi, meydan saatleri ve şehir hatları vapurları gibi kamu mallarını saf insanlara "satarak" ya da "kiralayarak" adını efsane haline getirdi. Bu olaylar, Kemal Sunal filmlerine de esin kaynağı olmuştur.

Hapisteyken, 20 Nisan 1962'de "Alınteri ile Yaşamak" başlıklı bir konferans vererek dikkat çekmiştir. Hayatı ve dolandırıcılıkları birçok filmde işlenen Sülün Osman, Aziz Nesin'e, bir kitabındaki ifadenin manevi duygularını rencide ettiği gerekçesiyle dava açmıştır.

Galata Köprüsü'nü satmaya çalışırken yakalanan Sülün Osman, 1984 yılında Beyoğlu'ndaki bir otelde kalp krizinden hayatını kaybettiği tahmin edilmektedir. Kimlik taşımadığı için cenazesi kimsesizler mezarlığına defnedilmiştir.

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