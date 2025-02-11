Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi

İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi! Valilik'ten açıklama var
Gezi Parkı davasında 3 beraat

Gezi Parkı davasında 3 isim beraat etti
Trump saat verdi: Rehinelerin tamamı serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak

Trump saat verdi: Bu yapılmazsa gerçekten kıyamet kopacak
'Ölümümüzden o sorumludur' paylaşımı yapan baba kanlar içinde, kızı ise ölü bulundu

Bu paylaşım sonrası eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

Sultanbeyli okullar tatil mi? SON DAKİKA 11 Şubat Sultanbeyli'de okullar yok mu? (Valilik açıklaması)

Sultanbeyli okullar tatil mi? SON DAKİKA 11 Şubat Sultanbeyli'de okullar yok mu? (Valilik açıklaması)
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

11 Şubat 2025 tarihinde İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde okullar tatil edildi. Sultanbeyli'de okullar tatil mi? sorusu ise öğrenci ve veliler tarafından sıkça araştırılıyor. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Sultanbeyli'de okullar tatil edilmedi ve eğitim-öğretim faaliyetleri normal şekilde devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarına göre, İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracak. Sultanbeyli hava durumu tahminlerinde, sabah saatlerinde buzlanma riski olduğu belirtiliyor. Peki, Sultanbeyli okullar tatil mi? SON DAKİKA 11 Şubat Sultanbeyli'de okullar yok mu? (Valilik açıklaması)

SULTANBEYLİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da 11 Şubat 2025 tarihinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde okullar tatil edilmiştir. Sultanbeyli'de okullar tatil mi? sorusuna yanıt arayan öğrenci ve veliler için, İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Sultanbeyli ilçesinde okullar tatil edilmemiştir ve eğitim-öğretim faaliyetleri normal seyrinde devam etmektedir.

Valilik açıklamasında, Arnavutköy, Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle okulların tatil edildiği belirtilmiştir. Diğer ilçelerde ise şu an için herhangi bir tatil kararı bulunmamaktadır.

Sultanbeyli okullar tatil mi? SON DAKİKA 11 Şubat Sultanbeyli'de okullar yok mu? (Valilik açıklaması)

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN YENİ UYARI

Öte yandan AKOM'dan yapılan son uyarıya göre, çarşamba günü (yarın) İstanbul'da kuvvetli kar yağışı etkili olacak. Hava sıcaklıklarının da 1 ila 6 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

Sultanbeyli okullar tatil mi? SON DAKİKA 11 Şubat Sultanbeyli'de okullar yok mu? (Valilik açıklaması)

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Araç muayenelerinde artık o ücret alınmayacak
img

İstanbul karlar altında! AKOM'dan yeni bir uyarı daha geldi
img

Çocuklarının bileklerini kesen annenin ilk sözü bu olmuş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu

İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti

İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti
İkbal Gürpınar: 3 kez evlenip boşandım, Allah insanları anlamamı istedi

Üç kez evlenip boşanmasının nedenini böyle anlattı
3'lü toplantıya damga vuran olay! Yavaş'ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış

Yavaş'ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış
FETÖ firarisi Hakan Şükür'e tazminat kazandıran hakimler hakkında HSK'ya ihraç talebi

FETÖ firarisi Hakan Şükür'le ilgili gündem yaratacak gelişme
Araç muayene istasyonlarında artık kart komisyonu alınmayacak

Araç muayenelerinde artık o ücret alınmayacak

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.