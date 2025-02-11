Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarına göre, İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracak. Sultanbeyli hava durumu tahminlerinde, sabah saatlerinde buzlanma riski olduğu belirtiliyor. Peki, Sultanbeyli okullar tatil mi? SON DAKİKA 11 Şubat Sultanbeyli'de okullar yok mu? (Valilik açıklaması)

SULTANBEYLİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da 11 Şubat 2025 tarihinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde okullar tatil edilmiştir. Sultanbeyli'de okullar tatil mi? sorusuna yanıt arayan öğrenci ve veliler için, İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Sultanbeyli ilçesinde okullar tatil edilmemiştir ve eğitim-öğretim faaliyetleri normal seyrinde devam etmektedir.

Valilik açıklamasında, Arnavutköy, Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle okulların tatil edildiği belirtilmiştir. Diğer ilçelerde ise şu an için herhangi bir tatil kararı bulunmamaktadır.

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN YENİ UYARI

Öte yandan AKOM'dan yapılan son uyarıya göre, çarşamba günü (yarın) İstanbul'da kuvvetli kar yağışı etkili olacak. Hava sıcaklıklarının da 1 ila 6 derece arasında seyretmesi bekleniyor.