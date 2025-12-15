Sultan Nur Ulu'nun ifadesinden yeni detaylar: Güllü dışarı bakarken, Tuğyan annesini camdan aşağı attı

Yalova'da şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçlamasıyla gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı. Olayın yankıları sürerken yürütülen soruşturmada, sanık Sultan Nur Ulu'nun yeni ifadeleri ortaya çıktı.

CNN TÜRK İstanbul Haber Koordinatörü Nihat Uludağ'ın aktardığına göre; Sultan Nur Ulu'nun anlattıkları şu şekilde;

"O gün Tuğyan'la dışarıya çıktık… İşlerimizi yapıp eve döndük. Güllü anne bize yemek söyledi.

Televizyon açtık, film izledik. Tuğyan görüntülü Kervanları arıyordu. Kervan'la kavga ediyorlardı. Gül anne Tuğyan'a kızdı. Filmin içine ettiniz dedi. Sonra müzik açtık dans ettik.

Tuğyan ve ben video çektik hep çekerdik. Daha sonra yatmak üzere küçük odaya geçtik. Tuğyan tekrar mutfağa geçti. Güllü anneyle pırasa yemeği yedi.

Birbirimizin saçlarını ördük. Tuğyan benden Roman müziği açmamı istedi.

Güllü anne tuvalete gitti.

Tuvaletten çıkarken Tuğyan benden 'Malkata' şarkısını açmamı istedi, ben şarkıyı benim telefonumdan açtım. Güllü anne o ne lan diye odaya girdi.

İşte oynamaya başladı, benden de oynamamı istedi. Ben oynayamadığımı söyledim.

Sonra Gül anne cama doğru gitti.

Tuğyan, Güllü anneye yakın yatağın kenarında oturuyordu. Gül annem dışarı bakarken, Tuğyan kalktı onu poposunun altından kaldırarak onu aşağıya attı. Bana koş dedi.

Ben Tuğyan'dan çok korkuyordum. Bu cinayeti üstüme atacağını düşündüm.

Annesine bunu yapan bana ne yapmaz diye düşündüm o yüzden konuşmadım.

Ben Tuğyan'ın bu cinayeti işlediğini olaydan kısa zaman sonrası avukat Burçe'ye söyledim."

TUĞYAN'IN İFADESİ

Savcılıkta verdiği ifadesinde olay gününü anlatan Tuğyan Ülkem Gülter ise şu ifadelere yer verdi: "Sultan'la beraber Çınarcık'taki eve gittiğimizde annem Güllü evdeydi. Odada oturup muhabbet ettikten sonra annem duşa girdi. Biz de Sultan'la yemek siparişi verip yemek yedik. Daha sonra beraber filim izlemeye karar verdik. Film izleyeceğimiz için annem kendisine meze hazırladı ve şarap aldı. Daha önce alkol kullanırdı ama şarap içmeye yeni başlamıştı. Annem yaklaşık 3,5 şişe şarap içti. Film izlediğimiz sırada ben bir ara odama geçip eski nişanlım olan Kervan'la yaklaşık 20 dakika görüntülü konuştum. Geri salona geldiğimde Sultan'la annem film izlemeye devam ediyorlardı. Ben içeri geldikten bir süre sonra filmi kapattık. Daha sonra müzik açtık.

"KAPININ KAPALI OLDUĞUNU HATIRLIYORUM"

Üçümüz beraber müzik eşliğinde eğlendik. Daha sonra Sultan'la ben odaya geçtik. Ben odada Kervan ve Çiğdem abla ile görüntülü konuştum. Sultan benim yanımda oturuyordu. Ben bir iki defa salona gidip geldim. Odada olduğum süreçte Kervan'la konuşurken aramızda yüzük muhabbeti geçmişti. Ben yüzüğü atacağım tarzında konuşmuştum ve benim hamile olma ihtimalim vardı. Ancak bunu annem bilmiyordu. Sultan'la konuştuğumuz sırada annemin öğrenme ihtimaline karşı Sultan'a 'Hamileliğim için düştü derim ya da aldırırım' demiştim. Bu sırada salondaki televizyonda Sultan'ın telefonuna bağlı bir şekilde müzik çalıyordu. Biz odadaydık. Emin olmamakla birlikte kapının kapalı olduğunu hatırlıyorum. Sultan'la beraber benim telefonumdan odada müzik açtık.

"ANNEMİ GÖRMEYİNCE BAĞIRARAK AŞAĞI İNDİM"

Sultan'a 'Malkata' şarkısını açmasını istedim. Sultan, Malkata şarkısını benim telefonundan açmıştı. Biz Sultan'la Malkata oynarken annem içeri geldi. Sultan'ın elinden tutup malkata oynatmaya çalıştı. Sultan bilmediğini söyledi. Üçümüz odada dans etmeye başladık. Biz kapı ile gardırobumun arasında dans ediyorduk. Annemle biz birbirimizi mıncıklardık. Bana söylendiği gibi 'Bırak beni bırak' gibi bir şey söylenmişse buna istinaden söylenmiştir. Sonrasında annem müziğin sesini açmamızı istedi. Sultan gardırobumun önünde yüzüne bakıyordu. Yüzünde dikiş izi vardı. Sultan dikiş izine sürekli bakar, ben de o sırada Sultan'ın yanında oynuyordum. Daha sonra ben çok yüksek bir şekilde 'güm' diye bir ses duydum. Camın olduğu tarafa baktığımda annemi görmeyince 'koş' diye bağırarak aşağıya indim. Yukarıda odadayken güm diye ses duyduktan sonra ben annemi görmedim. Nasıl düştüğünü de bilmiyorum. Direkt aşağıya koştum. Koşarken Çiğdem ablanın kapısını çaldım. Aşağıya indikten sonra olanları hatırlamıyorum. Daha sonra çevremden bana anlatılanlar oldu, ancak ben hiç birini hatırlamıyorum."