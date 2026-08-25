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Livakovic Barcelona'ya gidiyor, daha formayı giymeden gönderilecek

Livakovic Barcelona'ya gidiyor, daha formayı giymeden gönderilecek
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Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan Dominik Livakovic'in Barcelona ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı öne sürüldü. Katalan ekibinin Hırvat kaleciyi daha forma giymeden Dinamo Zagreb'e kiralamayı planladığı belirtilirken, Fenerbahçe'nin transferden bonuslarla birlikte 4 milyon euroya kadar kazanabileceği aktarıldı.

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic dönemi sona eriyor. Hırvat kalecinin Barcelona ile anlaşmaya vardığı ve transfer işlemlerini tamamlamak üzere İspanya'ya gideceği belirtildi. Ancak Livakovic'in Barcelona forması giymeden yeniden Dinamo Zagreb'e kiralanabileceği öne sürüldü.

BARCELONA İLE 4 YILLIK SÖZLEŞME

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Dominik Livakovic, Barcelona'ya transferini tamamlamak üzere bugün öğleden sonra İspanya'ya gidecek. Hırvat kalecinin yarın sağlık kontrollerinden geçeceği ve ardından Katalan deviyle 4 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

FENERBAHÇE 4 MİLYON EUROYA KADAR KAZANACAK

Barcelona'nın transfer için Fenerbahçe'ye 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği aktarıldı. Anlaşmada ayrıca 2 milyon euroluk bonusların bulunduğu ve sarı-lacivertlilerin toplam kazancının 4 milyon euroya kadar çıkabileceği ifade edildi.

DAHA FORMAYI GİYMEDEN GÖNDERİLEBİLİR

Livakovic'in Barcelona'daki geleceği ise şimdiden belirsiz. Katalan ekibinin tecrübeli kaleciyi transfer ettikten sonra Dinamo Zagreb'e kiralamayı değerlendirdiği öne sürüldü.

Planın gerçekleşmesi halinde Livakovic, Barcelona formasıyla resmi bir maça çıkmadan yeniden Hırvatistan'a dönecek. Katalan ekibinin 2027 yazında ise Livakovic'i ikinci kaleci olarak kadrosuna dahil etmeyi planladığı belirtildi. Livakovic, geçtiğimiz sezonun ilk bölümünde Girona'da forma giyerken sezonun kalan kısmını Dinamo Zagreb'de tamamladı.

Şaziye Ceyhan
Şaziye Ceyhan
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