Süleyman Şah Türbesi nerede, nereye taşındı? Süleyman Şah kimdir, türbesi neden taşındı?

Süleyman Şah kimdir? Süleyman Şah ne zaman öldü ve Süleyman Şah Türbesi neden Suriye'ye taşındı soruları sık sık araştırılıyor. Süleyman Şah Türbesi nerede ve nereye taşındığı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Süleyman Şah Türbesi nereye taşındı? Detaylar haberimizdedir…

SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ NEREDE?

Süleyman Şah, ölümünden sonra Fırat Nehri yakınlarındaki Caber Kalesi'nin kuzeyinde bulunan bir kümbete defnedilmiştir. Ancak, 21 Şubat 2015'te Türkiye, Suriye'deki iç savaş nedeniyle düzenlediği Şah Fırat Operasyonu ile türbeyi geçici olarak Türkiye sınırına 180 metre mesafedeki Eşme köyüne taşımıştır.

SÜLEYMAN ŞAH KİMDİR?

Süleyman Şah'ın doğum yeri ve tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, tahminen 1178 yılında doğduğu düşünülmektedir. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunda önemli bir yere sahiptir. Kaya Alp'in oğlu, Ertuğrul Gazi'nin babası ve Osman Gazi'nin dedesi olan Süleyman Şah, Kayı Boyu'nun reisi olarak tanınır. Moğol hükümdarı Cengiz Han'ın Orta Asya'daki istilaları nedeniyle Türkistan'dan batıya göç ederek Doğu Anadolu'ya gelmiş, Erzincan ve Ahlat civarına yerleşmiştir. Ayrıca, Haçlı Kalesi'nin fethi de Süleyman Şah döneminde gerçekleşti.