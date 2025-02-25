Sude Zülal Güler ve Berk Atan ayrıldı mı, neden ayrıldı?

Uzun süredir evlilik yolunda ilerledikleri konuşulan ünlü oyuncular Berk Atan ile Sude Zülal Güler'in hakkında çıkan söylentiler, kısa süre içerisinde hızla yayılarak magazin dünyasında büyük ses getirdi. Peki, Berk Atan ve Sude Zülal Güler gerçekten ayrıldı mı? Sude Zülal Güler ve Berk Atan çifti neden ayrıldı? İşte, ünlü çift hakkında merak edilen detaylar…

SUDE ZÜLAL GÜLER VE BERK ATAN AYRILDI MI?

Son günlerde Berk Atan ve Sude Zülal Güler'in ayrıldığına dair iddialar, magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.Çiftin arasının bozulduğu ve ilişkilerini sonlandırdığına dair çıkan söylentiler, kısa süre içerisinde sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Sude Zülal Güler ve Berk Atan

İkilinin uzun süredir mutlu bir ilişki yaşadığı bilinirken, ayrılık haberleri hayranlarını şaşırttı. Özellikle çiftin son dönemde birlikte görüntülenmemesi ve sosyal medya paylaşımlarında birbirlerine yer vermemesi ise ayrılık iddialarını güçlendirdi. Ancak, konuya dair henüz taraflardan resmi bir açıklama gelmedi.

Sude Zülal Güler ve Berk Atan Gönül Dağı