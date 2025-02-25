Sude Zülal Güler ve Berk Atan ayrıldı mı, neden ayrıldı?
Bir süredir aşk yaşayan ve evlilik hazırlığında oldukları konuşulan ünlü oyuncular Berk Atan ve Sude Zülal Güler'in hakkında çıkan iddialar gündeme bomba gibi düştü. TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nın başrol oyuncuları Sude Zülal Güler ve Berk Atan'ın ayrılıp ayrılmadığı kısa süre içerisinde merak konusu oldu. Peki, Sude Zülal Güler ve Berk Atan çifti ayrıldı mı?
Uzun süredir evlilik yolunda ilerledikleri konuşulan ünlü oyuncular Berk Atan ile Sude Zülal Güler'in hakkında çıkan söylentiler, kısa süre içerisinde hızla yayılarak magazin dünyasında büyük ses getirdi. Peki, Berk Atan ve Sude Zülal Güler gerçekten ayrıldı mı? Sude Zülal Güler ve Berk Atan çifti neden ayrıldı? İşte, ünlü çift hakkında merak edilen detaylar…
SUDE ZÜLAL GÜLER VE BERK ATAN AYRILDI MI?
Son günlerde Berk Atan ve Sude Zülal Güler'in ayrıldığına dair iddialar, magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.Çiftin arasının bozulduğu ve ilişkilerini sonlandırdığına dair çıkan söylentiler, kısa süre içerisinde sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.
İkilinin uzun süredir mutlu bir ilişki yaşadığı bilinirken, ayrılık haberleri hayranlarını şaşırttı. Özellikle çiftin son dönemde birlikte görüntülenmemesi ve sosyal medya paylaşımlarında birbirlerine yer vermemesi ise ayrılık iddialarını güçlendirdi. Ancak, konuya dair henüz taraflardan resmi bir açıklama gelmedi.