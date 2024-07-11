Srebrenitsa Katliamı 29.yılında anılıyor | Srebrenitsa Katliamı nedir ? Srebrenitsa Katliamı ne zaman, nerede gerçekleşti?

Srebrenitsa, Bosna Savaşı'nın en vahşi ve acı dolu soykırım olaylarından biri olarak kabul edilir. Katliam, binlerce sivilin acımasızca öldürülmesiyle sadece Bosna-Hersek'te değil, dünya genelinde büyük yankı uyandırdı ve uluslararası toplumda büyük bir utanç ve öfke dalgası oluşturdu. Peki, Srebrenitsa Katliamı nedir, ne zaman ve nerede gerçekleşti? sorularının cevaplarını haberin devamında bulabilirsiniz.

SREBRENİTSA KATLİAMI NEDİR?

Srebrenitsa Katliamı veya Srebrenitsa Soykırımı, 1991-1995 Yugoslavya İç Savaşı sırasında, Temmuz 1995'te Bosna-Hersek'in Srebrenitsa şehrinde gerçekleşen ve en az 8,372 Bosnalı'nın öldürüldüğü trajik olaydır. Sırp Cumhuriyeti Ordusu'nun Krivaya '95 Harekâtı adı verilen operasyonunda, general Ratko Mladiç'in komutasındaki ağır silahlarla donatılmış Bosna Sırp ordusu tarafından gerçekleştirilen bu katliamda kadın ve çocuklar da dahil olmak üzere birçok insan hayatını kaybetti. Srebrenitsa, Birleşmiş Milletler tarafından güvenli bölge ilan edilmesine rağmen, 400 silahlı Hollanda barış gücü askerinin varlığı katliamı önleyemedi.

Srebrenitsa Katliamı, II. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da gerçekleşen en büyük toplu insan kıyımı olarak tarihe geçmiştir. Ayrıca Avrupa'daki hukuksal anlamda ilk kez belgelenmiş bir soykırım olarak da büyük önem taşır. Bu trajik olayın ardından uluslararası mahkemelerde birçok suçlu yargılandı ve birçok ülke, katliamı önleyememeleri nedeniyle eleştirildi. Birleşmiş Milletler, 23 Mayıs 2024 tarihinde alınan kararla, her yıl 11 Temmuz'u Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü olarak kabul etti, bu tarih dünya genelinde anılmaktadır.

11 Temmuz 1995 tarihinde dünya, insanlık tarihinin en korkunç olaylarından birine tanıklık etti. Srebrenitsa'da 8,372 Müslüman Boşnak hunharca katledildi. Bu olay, II. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da gerçekleşen en büyük katliam olarak unutulmaz bir iz bıraktı. Aradan geçen 29 yıla rağmen, Srebrenitsa'nın acısı hala derinlerde yaşamaktadır.