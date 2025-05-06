Netflix, merakla beklenen Squid Game 3. sezon fragmanını Salı günü yayınladı. 1 dakika 11 saniyelik fragman, hayranlara final sezonuna dair heyecan dolu ipuçları sunarken, başrol Gi-hun'un (Lee Jung-jae) ölümcül oyunlardan kurtulmak için son girişimini gözler önüne seriyor. Peki, Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

SQUID GAME 3. SEZONDA NELER OLACAK?

Netflix, merakla beklenen Squid Game 3. sezon fragmanını Salı günü yayınladı. 1 dakika 11 saniyelik fragman, hayranlara final sezonuna dair heyecan dolu ipuçları sunarken, başrol Gi-hun'un (Lee Jung-jae) ölümcül oyunlardan kurtulmak için son girişimini gözler önüne seriyor.

Dizinin önceki sezonunun bittiği yerden başlayan fragmanda, Seong Gi-hun'un maskeli gardiyanlar tarafından bir tabutta taşındığı görülüyor. Kısa süre sonra bilincini yeniden kazanan Gi-hun, Front Man (Lee Byung-hun) ile yüzleşmesinin ve oyunları ifşa etme çabasının başarısızlıkla sonuçlanmasını hatırlıyor.

SQUID GAME 3. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Squid Game dizisinin merakla beklenen 3. ve final sezonu, 27 Haziran 2025 tarihinde Netflix platformunda yayınlanacak.

SQUID GAME 3. SEZON TANITIMI YAYINLANDI MI?

Dizinin 3. sezon fragmanı yayınlandı ve izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.

SQUID GAME 3. SEZON FRAGMANI İZLE (LİNK)