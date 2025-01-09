Üye Girişi
Haberler
Bakan Yerlikaya: Son 1 ayda 52 bin 622 Suriyeli ülkesine döndü

Yerlikaya rakam verdi! İşte son 1 ayda ülkesine dönen Suriyeli sayısı
ABD'deki yangın neden söndürülemiyor? İşte olan biteni en iyi özetleyen görüntü

ABD'deki yangın neden söndürülemiyor? Nedeni bu videoda gizli
Öldürülen Şirin'in annesinin sözleri yürekleri dağladı

Konuşurken hıçkırıklara boğuldu! Bir sözü dikkat çekti
Destici, Bakan Şimşek'i kira zam oranı üzerinden eleştirdi: Tamam da sen belirlemişsin

İttifak ortağı ekonominin patronuna böyle sitem etti

Squid Game 3. sezon ne zaman? Squid Game 3. sezon olacak mı?

Squid Game 3. sezon ne zaman? Squid Game 3. sezon olacak mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya çapında büyük bir ilgiyle izlenen Squid Game, Netflix platformunda en çok izlenen yapımlardan biri olmaya devam ediyor. İlk sezonuyla büyük bir etki yaratan ve ikinci sezon haberiyle hayranlarını heyecanlandıran dizi için "Squid Game 3. sezon ne zaman?" sorusu da gündeme gelmeye başladı.

Netflix'in dünya çapında büyük bir başarıya ulaşan dizisi Squid Game, hayranlarını heyecanlandırmaya devam ediyor. İkinci sezonunu izleyen hayranlar şimdi merakla "Squid Game 3. sezon ne zaman?" sorusunun yanıtını arıyor. Netflix'ten yapılan açıklamaya göre, dizinin 3. sezonu için tarih netleşmiş durumda. Üstelik bu sezonun, dizinin final sezonu olacağı da duyuruldu. Peki, Squid Game 3. sezon ne zaman? Squid Game 3. sezon olacak mı?

SQUID GAME 3. SEZON NE ZAMAN?

Netflix açıklamasında, Squid Game dizisinin 3. sezonunun 2025 yılında izleyicilerle buluşacağı ve bu sezonun aynı zamanda final sezonu olacağı belirtildi.

Squid Game 3. sezon ne zaman? Squid Game 3. sezon olacak mı?

SQUID GAME 3. SEZON OLACAK MI?

İlk iki sezonuyla milyonlarca izleyiciyi ekrana kilitleyen Squid Game, 3. sezonunda daha da büyük bir görsel ve dramatik deneyim sunmayı planlıyor. Özellikle ikinci sezonun finalinde Seong Gi-hun'un (Lee Jung-jae) yaptığı cesur hamlenin ardından, üçüncü sezonun hikayesi oldukça merak ediliyor. Sezonun odak noktası, oyunun arkasındaki organizasyonun tam olarak kimler tarafından yönetildiği ve bu oyunun neden var olduğu olacak.

Squid Game 3. sezon ne zaman? Squid Game 3. sezon olacak mı?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Cahit Berkay'dan Türkan Şoray itirafı: Platonik aşıktım
img

Türkiye korkusu İsrail'i gece yarısı yatağından kaldırdı
img

Crespo'dan Mourinho'ya yanıt geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Los Angeles'taki ateş hattının içinde çok sayıda Türk ünlünün mülkü de var

ABD'yi cehenneme çeviren yangın Türk ünlüleri de vurdu
Ünlü şarkıcı Edip Akbayram entübe edildi

Ünlü şarkıcı Edip Akbayram'dan üzen haber
Acun Ilıcalı'dan büyük hamle: Efsane program geri dönüyor!

Efsane program geri dönüyor!
Ayşe Ateş'ten Dervişoğlu'nu tehdit eden Ülkü Ocakları Başkanı'na olay soru

Sinan Ateş'in eşinden Ülkü Ocakları Başkanı'na olay soru
Öldükten sonra ortaya çıktı! Ankaralı Turgut'un hiç bilinmeyen bir çocuğu daha varmış

Ankaralı Turgut'un büyük sırrı! Öldükten sonra ortaya çıktı
Önce ısırdı sonra cebinden çıkardığı bıçağı kocasının boynuna sapladı

Önce ısırdı sonra cebinden çıkardığı bıçağı kocasının boynuna sapladı

Son Dakika Haberleri

ATV CANLI YAYIN İZLE || 9 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? Bugün (9 Ocak) dolar kurunda son durum ne? GELİNİM MUTFAKTA 9 OCAK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 9 Ocak Perşembe Gelinim Mutfakta kim kazandı? Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosu neden kapalı? 11-13 Ocak İstanbul metro açık mı? İstanbul metro 11-13 Ocak kapalı mı? Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı hafta sonu açık mı? 13 Ocak hangi sendikalar iş bırakacak? Pazartesi günü hangi sendikaya bağlı öğretmenler iş bırakma eylemi yapacak? 13 Ocak memurlar iş mi bırakacak? 13 Ocak okullar tatil mi? Zeliha Turan Bayburt kimdir? Zeliha Turan Bayburt kaç yaşında, nereli? Edip Akbayram kimdir? Edip Akbayram kaç yaşında, nereli? Edip Akbayram sağlık durumu ne? Edip Akbayram'ın hastalığı nedir? ERZURUMSPOR-GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE! Erzurumspor Göztepe maçı canlı, HD, donmadan izleme linki (Ziraat Türkiye Kupası)
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.