Netflix'in dünya çapında büyük bir başarıya ulaşan dizisi Squid Game, hayranlarını heyecanlandırmaya devam ediyor. İkinci sezonunu izleyen hayranlar şimdi merakla "Squid Game 3. sezon ne zaman?" sorusunun yanıtını arıyor. Netflix'ten yapılan açıklamaya göre, dizinin 3. sezonu için tarih netleşmiş durumda. Üstelik bu sezonun, dizinin final sezonu olacağı da duyuruldu. Peki, Squid Game 3. sezon ne zaman? Squid Game 3. sezon olacak mı?

SQUID GAME 3. SEZON NE ZAMAN?

Netflix açıklamasında, Squid Game dizisinin 3. sezonunun 2025 yılında izleyicilerle buluşacağı ve bu sezonun aynı zamanda final sezonu olacağı belirtildi.

SQUID GAME 3. SEZON OLACAK MI?

İlk iki sezonuyla milyonlarca izleyiciyi ekrana kilitleyen Squid Game, 3. sezonunda daha da büyük bir görsel ve dramatik deneyim sunmayı planlıyor. Özellikle ikinci sezonun finalinde Seong Gi-hun'un (Lee Jung-jae) yaptığı cesur hamlenin ardından, üçüncü sezonun hikayesi oldukça merak ediliyor. Sezonun odak noktası, oyunun arkasındaki organizasyonun tam olarak kimler tarafından yönetildiği ve bu oyunun neden var olduğu olacak.