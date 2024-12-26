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Squid Game 2. sezon oyuncuları kim?

Squid Game 2. sezon oyuncuları kim?
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Dünya genelinde büyük bir popülerlik kazanan ve birçok ülkede en çok izlenen dizi olan Squit Game'in 2. sezon oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Koreli yapımcıların imzasını taşıyan ve Netflix'te yayınlanan dizi, farklı bir konsepti ve sürükleyici hikayesi ile izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarmıştı. Peki, Squid Game 2. sezon oyuncuları kim? İşte detaylar!

Squid Game 2. sezon oyuncuları arasında hem eski sezondan tanıdık yüzler hem de sürpriz isimler dikkat çekiyor. Peki, 2. sezon kadrosunda kimler var? Netflix tarafından yapılan açıklamalar ve paylaşılan detaylar, dizi severleri heyecanlandırdı. Yeni sezonun çekimleri hızla devam ederken, oyuncu kadrosu ve hikayesiyle ilgili daha fazla bilgi ortaya çıkmaya başladı. Hem yeni eklenen oyuncular hem de geri dönecek karakterler dizinin izleyicilerini ekran başına kilitleyecek gibi görünüyor. Peki, Squid Game 2. sezon oyuncuları kim? Detaylar haberimizde...

SQUID GAME 2. SEZON KONUSU NEDİR?

Yeni sezonda, Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) karakteri, oyunun arkasındaki organizasyonu durdurma amacıyla geri dönüyor ve Front Man ile yeniden karşı karşıya geliyor. Ayrıca, Yim Si-wan, Kang Ha-neul ve Park Sung-hoon gibi yeni oyuncular da kadroya katıldı. Dizinin üçüncü ve final sezonunun ise 2025 yılında yayınlanması planlanıyor.

Squid Game 2. sezon oyuncuları kim?

SQUID GAME 2. SEZON OYUNCULARI KİM?

Geri Dönen Oyuncular:

Lee Jung-jae: Seong Gi-hun rolüyle geri dönüyor.

Lee Byung-hun: Ön Adam (Front Man) olarak yeniden karşımızda.

Wi Ha-joon: Dedektif Hwang Jun-ho rolüyle dizide yer alıyor.

Gong Yoo: Oyuncu toplayıcı olarak bilinen Satıcı rolüyle geri dönüyor.

Yeni Katılan Oyuncular:

Yim Si-wan: Lee Myung-gi karakterini canlandırıyor.

Kang Ha-neul: Dae-ho rolüyle dizide yer alıyor.

Park Sung-hoon: Hyun-ju karakterini canlandırıyor.

Yang Dong-geun: Park Yong-sik rolüyle karşımıza çıkıyor.

Jo Yu-ri: Kim Jun-hee karakterini canlandırıyor.

Kang Ae-shim: Jang Geum-ja rolüyle dizide yer alıyor.

Lee Jin-wook: Gyeong-seok karakterini canlandırıyor.

Park Gyu-young: No-eul rolüyle karşımıza çıkıyor.

Lee David: Min-su karakterini canlandırıyor.

Choi Seung-hyun (T.O.P): "Thanos" lakaplı karakteri canlandırıyor.

Roh Jae-won: Nam-gyu rolüyle dizide yer alıyor.

Won Ji-an: Se-mi karakterini canlandırıyor.

Kim Si-eun: Oyuncu 095 rolüyle karşımıza çıkıyor.

Jeon Seok-ho ve Oh Dal-su da 2. sezonda yer alan diğer oyuncular arasında.

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