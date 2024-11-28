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Spotify yıllık özet 2024 ne zaman çıkacak? Spotify Wrapped nedir, nasıl bakılır?

Spotify yıllık özet 2024 ne zaman çıkacak? Spotify Wrapped nedir, nasıl bakılır?
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Spotify yıllık özet 2024 ne zaman çıkacak? Spotify, her yıl olduğu gibi bu yıl da kullanıcılarına en çok dinledikleri şarkıları, sanatçıları ve podcastleri özetleyen Wrapped raporlarını sunmaya hazırlanıyor. Peki, Spotify Wrapped nedir, nasıl bakılır?

2024 yılına ait Spotify Wrapped için geri sayım devam ederken, yılın en popüler sanatçıları ve şarkılarının da yakında açıklanması bekleniyor. Spotify yıllık özet 2024 ne zaman çıkacak? Spotify Wrapped nedir, nasıl bakılır? Detaylar haberimizdedir…

SPOTIFY YILLIK ÖZET NE ZAMAN ÇIKACAK?

Spotify Wrapped 2024'ün yıllık özeti, platform tarafından belirtilen bilgiye göre 1 Aralık 2024 Pazar günü kullanıcılarla buluşacak. Aralık ayı boyunca, kullanıcılar kendileri için özel olarak hazırlanan bu özetlere erişim sağlayabilecek.

Spotify yıllık özet 2024 ne zaman çıkacak? Spotify Wrapped nedir, nasıl bakılır?

SPOTIFY WRAPPED NASIL BAKILIR?

Spotify'da geçmiş yıllara ait özetinizi görmek için arama bölümüne yıl, "yıllık özet" ya da "Wrapped" kelimelerini yazarak kolayca ulaşabilirsiniz.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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