Spotify yeni özelliği 'Şarkı Falı' nedir? Song Psychic (Şarkı Falı) nasıl kullanılır? Şarkı Falı ücretsiz mi?

Spotify yeni özelliğini kullanıcılara tanıttı. Şarkı falı adıyla duyurdukları yeni özellik,kullanıcıların müzik seçimlerine göre kişiselleştirilebiliyor. Yeni özelliği değerlendirmek için "Okul, Arkadaşlar ve Aile, Aşk, Kariyer, Hayatın En Büyük Gizemleri, Geleceğim, Kendim, Stil ve Öğle Yemeği" gibi daha geniş kategoriler arasından seçim yapabiliyorsunuz. Peki, Spotify yeni özelliği "Şarkı Falı" nedir? Song Psychic (Şarkı Falı) nasıl kullanılır? Detaylar haberimizde...

ŞARKI FALI ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR?

Bu özelliği kullanmak için mobil cihazınızda spotify.com/songpsychic adresini ziyaret edebilir veya Song Psychic'in web sitesindeki QR kodunu tarayabilirsiniz.

ŞARKI FALI ÜCRETSİZ Mİ?

Spotify'ın ücretsiz ve Premium abonelerine 64 pazarda ve 21 dilde sunulduğunu belirtti.