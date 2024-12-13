SPOTIFY ÇÖKTÜ MÜ? 13 Aralık Cuma Spotify neden açılmıyor, problem mi var?

13 Aralık 2024 itibarıyla Spotify kullanıcıları, platforma erişim sorunları yaşıyor. Birçok kullanıcı, uygulamadan otomatik olarak çıkış yapıldığını ve tekrar giriş yapılamadığını rapor ediyor. Hesabı açık olan kullanıcılar ise müzik oynatma gibi temel işlevlere erişimde problem yaşadıklarını bildiriyor. Peki, Spotify çöktü mü? 13 Aralık Spotify neden açılmıyor, sorun ne? Detaylar haberimizde...

SPOTIFY ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcı raporları Spotify şirketinde olası problemler var olduğuna işaret ediyor.

SPOTIFY HAKKINDA

Spotif23 Nisan 2006'da Daniel Ek ve Martin Lorentzon tarafından kurulan İsveçli bir [ses akışı ve medya hizmeti sağlayıcısıdır . Eylül 2024 itibarıyla 252 milyon ücretli aboneden oluşan 640 milyondan fazla aylık aktif kullanıcısıyla müzik akışı hizmetlerinin en büyük sağlayıcılarından biridir.Spotify, Lüksemburg Şehri merkezli bir holding şirketi olan Spotify Technology SA New York Borsası'nda Amerikan mevduat makbuzları şeklinde listelenmiştir .