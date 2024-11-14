Sözleşmeli öğretmenlik tercih ekranı açıldı mı? MEB 20 bin öğretmen ataması tercihleri başladı mı?

2024 yılı için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması tercih süreci başladı. MEB'in yayınladığı resmi kılavuza göre, adaylar kurum tercihlerini 14 Kasım 2024 tarihinde açılan ekran üzerinden gerçekleştirebilecekler. Bu süreç, adayların atanmak istedikleri okulları seçebilmesi için büyük bir önem taşıyor. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik tercih ekranı açıldı mı? MEB 20 bin öğretmen ataması tercihleri başladı mı? Detaylar haberimizde...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH EKRANI AÇILDI MI?

MEB'in sözleşmeli öğretmen alımı sürecine göre, tercihlerin yapılmasının ardından atamalar gerçekleştirilecek ve sonuçlar yine MEB tarafından duyurulacak. Atama sonuçlarının ardından adaylar, görev yerlerinde göreve başlamak üzere hazırlıklarını tamamlayacaklar. Adayların tercih işlemleri sırasında rehberlik alabilmesi için, MEB'in yayınladığı kılavuzdaki detayları dikkatlice incelemeleri önerilmektedir. Tercih başvuru süreci 14 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım saat 16.00'da sona erecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH KILAVUZU

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, kurum tercih başvurularını e-Devlet üzerinden yapacak ve tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il milli eğitim müdürlüğüne gitmeyecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ