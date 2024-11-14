Sözleşmeli öğretmen tercih ekranı açıldı mı? Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nereden yapılır? (e-Devlet)

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri, öğretmen adayları tarafından büyük bir merakla beklenen bir süreçtir. Adaylar, bu tercihler için hangi platformdan başvuru yapabileceklerini öğrenmek istiyor. Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri, genellikle Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen bir duyuru ile açıklanır ve adaylar bu tercihler için e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirler. Peki, Sözleşmeli öğretmen tercih ekranı açıldı mı? Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nereden yapılır? Detaylar haberimizde...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TERCİH EKRANI AÇILDI MI?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen için tercih sürecinin 16.30 itibarıyla başladığını bildirdi. Bakan Tekin, sosyal medya hesabından 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin açıklamada bulundu.

Sürecin öğretmen adayları ve aileleri için hayırlı olmasını dileyen Tekin, "20 bin öğretmen atamamız için tercih sürecimiz başlıyor. Kesinleşen puanlara göre oluşan sıralamalar, öğretmen adaylarımızın tercih ekranında yer alacaktır. Tercih başvuru süreci 20 Kasım saat 16.00'da sona erecektir." ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından yayımlanan 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu'nun ardından, sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak.