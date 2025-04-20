SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BAŞVURU EKRANI! Sözleşmeli öğretmen başvuruları ne zaman? (İlkatama.meb.gov.tr)

"Sözleşmeli Öğretmen Başvuru Ekranı" üzerinden başvuru yapacak adayların, sisteme e-Devlet bilgileriyle giriş yapmaları gerekiyor. Mezuniyet belgesi, formasyon belgesi ve güncel vesikalık fotoğraf gibi belgeler sisteme yüklenerek başvuru işlemi gerçekleştiriliyor. Tüm başvuru işlemleri elektronik ortamda tamamlanacak. Özellikle öğretmen adayları tarafından yoğun ilgi gören "Sözleşmeli Öğretmen Başvuru Ekranı", başvuru sürecinin hızlı ve kolay bir şekilde ilerlemesini sağlıyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen atama başvuruları, 21 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava katılacak adayları belirlemek üzere başvurular, takvimde belirtilen süre içerisinde ilkatama.meb.gov.tr adresinden Elektronik Başvuru Formu doldurmak suretiyle yapılacaktır.

Adaylar başvuru sistemine e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yapacaklardır. Başvuru sürecinin tamamı elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Başvurulara ilişkin kayıtların takvimde belirtilen başvuru bitiş günü saat 16.00'ya kadar tamamlanması gerekmektedir.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs'ta "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.