Sözde fenomenden ünlü cami ile ilgili skandal sözler

Güncelleme:
Sosyal medya fenomeni bir kadının, Teşvikiye Camii'nin bahçesinde köpeğini gezdirmesine izin vermeyen cami görevlisi ile yaşadığı diyaloğu anlattığı video tepkileri çekti. Videoda, kadının bozuk Türkçesiyle, "Orda bla bla bir görevli, bu arada niye bir caminin görevlisi olur, bahçesinde dikilir onu da bilmiyorum. Sen 'What the f**k' ( ne s**im) bir camisin yani" dediği bulunduğu görüldü.

  • Bir sosyal medya fenomeni, Teşvikiye Camii bahçesinde köpeğini gezdirmesine izin vermeyen cami görevlisine hakaret içeren sözler kullandı.
  • Kadının paylaşımında, 'Teşvikiye Camii ile işim bitmedi, ileride iyi bir yere gelirsem umarım orayı bir daha göremezsiniz' ifadesi yer aldı.
  • Sosyal medya kullanıcıları, paylaşımı 'inançlara saygısızlık', 'kamu görevlisine hakaret' ve 'provokatif dil' olarak eleştirdi.

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Nişantaşı semtinde yer alan ünlü Teşvikiye Camii'nin bahçesinde yaşandığı belirtilen bir olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

SKANDAL SÖZLER

Sosyal medya fenomeni bir kadın, cami bahçesinde köpeğini gezdirmesine izin vermeyen cami görevlisiyle yaşadığı diyaloğu anlattığı video paylaşımıyla tepkilerin odağına yerleşti. Paylaşılan videoda kadının, cami görevlisine yönelik ifadelerinde hakaret içeren sözler kullandığı ve cami görevlisinin varlığını sorguladığı görüldü. Kadının bozuk Türkçe ve İngilizce küfür içeren cümlelerle, "Orda bla bla bir görevli, bu arada niye bir caminin görevlisi olur, bahçesinde dikilir onu da bilmiyorum. Sen 'What the f**k' bir camisin" şeklindeki sözleri tepkileri çekti.

"TEŞVİKİYE CAMİİ İLE İŞİM BİTMEDİ"

Öte yandan kadının, söz konusu paylaşımına, "Sevgi yoksa ben yokum. Teşvikiye Camii ile işim bitmedi, ileride iyi bir yere gelirsem umarım orayı bir daha göremezsiniz" notunu düştüğü de görüldü.

İNFİAL YARATTI

Video, sosyal medyada kısa sürede yayılırken, çok sayıda kullanıcı paylaşıma "inançlara saygısızlık", "kamu görevlisine hakaret" ve "provokatif dil" eleştirilerinde bulundu. Bazı kullanıcılar ise cami bahçelerinin ibadet alanlarının bir parçası olduğunu hatırlatarak, görevlilerin bu alanlarda yetkili olduğuna dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Yorumlar (13)

Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

köpek gezdirecek yermi bulamamış zilli

Yorum Beğen87
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUmut Yağcı:

amk kaşarı

Yorum Beğen60
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüşünür:

Awk kopegı

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYASİN TURCAN:

Farkındamısınız? Ne kadar inanarak boş konuşuyor! Neye dönüştüğüne bak demem! Dönüştüğün şey bakmana engel. O 50 gram aklıyla ibadet mabetlerini küçümsemeye kalkıyor. Enik kılıklı yaratık seni.

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRIZGAR:

Yine video delisi bir soytarı daha. Terbiyesiz. MALLIK PARAYLA DEĞİL.

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

title