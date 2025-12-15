Sözde fenomenden ünlü cami ile ilgili skandal sözler

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Nişantaşı semtinde yer alan ünlü Teşvikiye Camii'nin bahçesinde yaşandığı belirtilen bir olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

SKANDAL SÖZLER

Sosyal medya fenomeni bir kadın, cami bahçesinde köpeğini gezdirmesine izin vermeyen cami görevlisiyle yaşadığı diyaloğu anlattığı video paylaşımıyla tepkilerin odağına yerleşti. Paylaşılan videoda kadının, cami görevlisine yönelik ifadelerinde hakaret içeren sözler kullandığı ve cami görevlisinin varlığını sorguladığı görüldü. Kadının bozuk Türkçe ve İngilizce küfür içeren cümlelerle, "Orda bla bla bir görevli, bu arada niye bir caminin görevlisi olur, bahçesinde dikilir onu da bilmiyorum. Sen 'What the f**k' bir camisin" şeklindeki sözleri tepkileri çekti.

"TEŞVİKİYE CAMİİ İLE İŞİM BİTMEDİ"

Öte yandan kadının, söz konusu paylaşımına, "Sevgi yoksa ben yokum. Teşvikiye Camii ile işim bitmedi, ileride iyi bir yere gelirsem umarım orayı bir daha göremezsiniz" notunu düştüğü de görüldü.

İNFİAL YARATTI

Video, sosyal medyada kısa sürede yayılırken, çok sayıda kullanıcı paylaşıma "inançlara saygısızlık", "kamu görevlisine hakaret" ve "provokatif dil" eleştirilerinde bulundu. Bazı kullanıcılar ise cami bahçelerinin ibadet alanlarının bir parçası olduğunu hatırlatarak, görevlilerin bu alanlarda yetkili olduğuna dikkat çekti.