Sosyal medyada tartışma yaratan fotoğraf: Gerçek çok başka çıktı

Sosyal medyada tartışma yaratan fotoğraf: Gerçek çok başka çıktı
Ankara'da çekilerek sosyal medyada "Müteahhitten deniz gören villa" notuyla paylaşılan ve kısa sürede gündem olan "apartman üstü villa" fotoğrafının gerçeği bambaşka çıktı.

  • Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta, Ankara'nın Çankaya ilçesinde 13 katlı bir apartmanın çatısında villa bulunduğu izlenimi oluştu.
  • Fotoğrafın açı yanıltması olduğu ve villanın arka tarafta yamaçta konumlanan başka bir binanın çatısına ait olduğu anlaşıldı.
  • İki yapı arasında yaklaşık 100 metre mesafe bulunduğu tespit edildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Ümit Mahallesi'nde çekilen bir fotoğraf, "müteahhitten Ankara'da deniz gören villa" notuyla sosyal medyada paylaşıldı. Önden çekilen karede, 13 katlı bir apartmanın çatısında villa bulunduğu izlenimi oluştu. Kısa sürede yayılan görüntü, çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı ve esprili yorumlara konu oldu.

AÇI YANILTMASI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Görüntünün yayılmasının ardından yapılan incelemede, fotoğrafın açı yanıltması olduğu anlaşıldı. Apartmanın çatısındaymış gibi görünen villa tipi yapının, arka tarafta yamaçta konumlanan başka bir binanın çatısına ait olduğu belirlendi. İki yapı arasında yaklaşık 100 metre mesafe bulunduğu tespit edildi.

İDDİALAR ASILSIZ ÇIKTI

Böylece villanın müteahhit tarafından apartman çatısına yapıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı netleşti. Sosyal medyada gündem olan kare, perspektif ve çekim açısının oluşturduğu optik yanılsama olarak kayıtlara geçti.

