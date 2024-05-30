SOSYAL MEDYA ÇÖKTÜ MÜ? 30 Mayıs WhatsApp, Facebook, İnstagram'da sorun mu var?

SOSYAL MEDYA ÇÖKTÜ MÜ? Merak ediliyor. WhatsApp, Facebook ve Instagram kullanıcıları, bu platformlara erişim sağlamakta büyük zorluklar yaşadı. Kullanıcılar, mesaj gönderme, akış yenileme ve hesaplara giriş yapma konularında ciddi problemler bildirdi. Peki, SOSYAL MEDYA ÇÖKTÜ MÜ? 30 Mayıs WhatsApp, Facebook, İnstagram'da sorun mu var?

SOSYAL MEDYA ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal medya platformları Instagram ve WhatsApp, dünya genelinde erişim sorunları yaşıyor. Meta'ya ait bu platformlardaki kesintiler, kullanıcıları ciddi şekilde etkiliyor. Kullanıcılar Instagram ve WhatsApp'a erişimde sıkıntı çekerken, konuya dair resmi bir açıklama yapılmış değil. Sorunun çözümü için önerilen yöntemler arasında uygulamanın önbelleğinin ve verilerinin tamamen temizlenmesi bulunuyor. Ancak, kesintinin asıl nedeni henüz bilinmiyor.

SİSTEM ARIZASI OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Karşılaşılan bu sorunun sadece Türkiye genelinde mi etkili olduğu yoksa dünyadaki diğer kullanıcıların da etkilenip etkilenmediği henüz netlik kazanmadı. Arızanın sistemden kaynaklanan bir sorun olduğu tahmin ediliyor.

META'DAN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Meta'dan, WhatsApp ve Instagram'a erişim sağlanamamasına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Problemin ne kadar süreceği ve ne zaman düzeleceği hakkında kesin bilgi bulunmuyor.