Sosis Partisi: Gıdatopya konusu ne? Sosis Partisi animasyonu yasaklandı mı, neden?

Dijital yayın platformu Amazon Prime'da +18 uyarısıyla yayınlanan "Sosis partisi: Gıdatopya" animasyonundaki cinsel içerikli sahneler tepki çekti. Eleştirilerin ardından RTÜK harekete geçti. Peki, Sosis Partisi: Gıdatopya konusu ne? Sosis Partisi animasyonu yasaklandı mı, neden?

SOSİS PARTİSİ: GIDATOPYA KONUSU NE?

Sosis Partisi Gıdatopya, 2016 yılında vizyona giren Sosis Partisi filminin devamı niteliğinde olan yetişkinlere yönelik bir animasyon dizisidir. Dizi, ilk filmde yaşanan olayların ardından Gıdatopya'da yaşananları konu alıyor.

RTÜK BAŞKANI ŞAHİN NE DEDİ?

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Toplumumuzu güçlü kılan ve ayakta sağlam bir şekilde tutan, bizi biz yapan inanç ve kültürel değerlerimizi hedef alan, kaynağı ve maksadı belli sapkın hegemonya, ülkemizin geleceği olan gençlerimizi medya aracılığıyla hedef alıyor. Uluslararası yayıncı Prime Video'nun Türkiye kataloğunda yer alan 'Sosis Partisi: Gıdatopya' isimli animasyon görünümündeki yapım, sapkın içeriğiyle halkımızın tepkisini çekmektedir. Üst Kurul izleme uzmanlarımız gerekli incelemeleri yapmış, yayıncı platforma gerekli uyarılar en sert şekilde iletilmiş ve ilgili sapkın içerik hakkında yasal inceleme başlatılmıştır. Söz konusu izleme raporu ilk Üst Kurul toplantısında gündeme alınacaktır."