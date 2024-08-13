Üniversite adayları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından sonuçlara nereden bakılacağını merak ediyor. Adaylar, sonuçların açıklanmasını beklerken, tercih sonuçlarını sorgulama işlemlerini nasıl yapacaklarını araştırıyor. sonuc.osym.gov.tr YKS YERLEŞTİRME SONUCU YKS yerleştirme sonucu sorgulama linki ne? İşte detaylar...

YKS YERLEŞTİRME SONUCUNA NASIL BAKILIR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin resmi internet sitesinde öğrenebiliyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecektir.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirecekler. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilecek.