İyi Parti'nin birçok şehirdeki belediye başkan adayları belli oldu. Peki, Soner Çetin kimdir? İYİ Parti Adana Çukurova Belediye Başkan adayı Soner Çetin kimdir?

İYİ PARTİ ADANA ÇUKUROVA ADAYI KİM?

İYİ Parti Çukurova Belediye Başkan Adayı Soner Çetin oldu.

SONER ÇETİN KİMDİR?

1968 yılında Adana'nın Yüreğir ilçesi Şıhmurat köyünde doğdu.

Çocukluğu ve ilk gençliği Sarıyakup Mahallesi'nde geçti. İlköğrenimini İnkılap İlkokulu'nda, orta ve lise öğrenimini Adana Anadolu Lisesi ile Adana Erkek Lisesi'nde tamamladı.

1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi, 1992 yılında mezun oldu. Hemen memleketi Adana'ya dönerek Adana Barosu'nda avukatlık stajına başladı.

Soner Çetin 1993 yılından bu yana Adana Barosu'nda kayıtlı üyesi olarak serbest avukatlık yaptı. Belediye başkanı seçilmesiyle birlikte bu görevini bıraktı.

Bugüne kadar birçok sivil toplum örgütü, dernek ve spor kulübünde yöneticilik yapan Av. Soner Çetin Adana Barosu bünyesindeki çeşitli komisyonlarda görev aldı.

2004 yılında Adana Barosu Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Çetin 2006 yılında Adana Barosu Demokrat Avukatlar Grubu'nun başkan adayı olarak seçimlere girdi.

Siyasal yaşamına 1992 yılında CHP'nin Seyhan ilçe örgütünde kurucu üye, ilçe ve il yöneticisi olarak atılan Soner Çetin partinin çeşitli kademelerde görevler üstlendi.

Soner Çetin 2009 yılında CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye başkan adayı oldu.

Çetin 2010 yılı Mayıs ayında yapılan 33. Olağan Kurultay'da CHP Parti Meclisi üyeliğine seçildi.

2014 yılı 30 Mart'ında yapılan yerel seçimlerde CHP'den Çukurova Belediye Başkanlığına seçildi.

Evli ve 3'ü kız, 4 çocuk babası olan Av. Soner Çetin İngilizce ve Almanca biliyor.

İYİ PARTİ HAKKINDA

İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "İYİ Parti" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 38 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.

Parti, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılan tanınmış isimler tarafından kurulmuştur. Partinin kurucusu ve genel başkanı Meral Akşener ile ilk genel başkan yardımcısı Koray Rize, parti kurulmadan önce MHP'nin yönetiminde görev almıştır. MHP'nin 2017 anayasa referandumunda 'Evet' oyu çağrısı ve partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine başka bir genel başkan getirmek için düzenlenen bir kurultayın ardından tanınmış MHP üyeleri arasında yeni parti fikri ortaya çıktı. Siyasi yorumculara göre parti genel olarak etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı sivil milliyetçiliği desteklemektedir. Parti kendisini siyasi yelpazenin merkezinde olarak tanımlar ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip olduğu olumlu bir gündemi savunur, Türkiye'nin Batı Bloku'nun bir parçası olmaya devam etmesi gerektiğini vurgular. Üçüncü taraf kaynaklar, partiyi siyasi yelpazenin merkez sağında veya sağ kanadında olarak tanımlamıştır.

Parti, özellikle parlamenter sistem ve yargının ve diğer kurumların bütünlüğünü koruması konusuna büyük önem vermektedir. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetine muhalif olan sağcı seçmenler için "alternatif bir kapı" olarak yorumlanmıştır.