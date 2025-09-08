SON DEPREMLER! 8 Eylül deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Afad ve Kandilli Rasathanesi'nin son dakika verilerine göre, kısa süre önce bir deprem gerçekleşti. Merkez üssü ve büyüklüğüyle dikkat çeken sarsıntı, gün boyunca kamuoyunun en çok gündeminde olan konular arasında yer aldı. Depreme ilişkin detaylar haberimizin devamında sizlerle.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

8 EYLÜL 2025 DEPREM OLDU MU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Türkiye'deki sismik hareketlilikleri anlık olarak takip ederek, elde ettiği verileri hızlı, doğru ve şeffaf biçimde kamuoyuna sunmaktadır. Gelişmiş teknolojik altyapısıyla depremleri eş zamanlı analiz eden kurum, sadece veri paylaşımıyla sınırlı kalmayıp, afet farkındalığını artırmak ve toplumu olası risklere karşı bilinçlendirmek amacıyla çeşitli eğitim ve bilgilendirme çalışmaları da gerçekleştirmektedir.