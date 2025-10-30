Haberler

SON DEPREMLER! 30 Ekim deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

SON DEPREMLER! 30 Ekim deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?
Güncelleme:
Günün ilk saatlerinde yaşanan deprem, şehirde kısa süreli tedirginliğe neden oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ise depremle ilgili büyüklük, merkez üssü ve derinlik bilgilerini hızlı bir şekilde paylaşarak halkı bilgilendirdi. Peki, 30 Ekim deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan veriler, vatandaşlar tarafından yakından izlendi. Sarsıntının hissedildiği bölgelerde kısa süreli paniğe neden olurken, sosyal medyada konu hızla tartışılmaya başlandı. Resmî kurumların sunduğu güncel bilgiler, kamuoyundaki belirsizlikleri gidererek durumu daha net anlamayı mümkün kıldı. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelindeki sismik hareketliliği 7 gün 24 saat esasına göre izlemeye devam ediyor. Ülkenin farklı bölgelerinde meydana gelen her deprem, kurumların veri merkezlerinde anlık olarak kaydediliyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor.

SON DEPREMLER! 30 Ekim deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD, depremlerle ilgili büyüklük, derinlik ve merkez üssü gibi teknik bilgileri düzenli olarak paylaşarak şeffaf bir bilgilendirme sağlıyor. Kurum ayrıca, afetlere karşı hazırlık düzeyini artırmak amacıyla yıl boyunca eğitimler, tatbikatlar ve farkındalık projeleri yürütüyor. Kandilli Rasathanesi de gelişmiş sismik gözlem ağı sayesinde Türkiye genelindeki yer hareketlerini anlık olarak tespit ediyor. Her iki kurumun yayımladığı "son depremler" listesi, hem halkın güncel verilere erişimini kolaylaştırıyor hem de uzmanların olası risk analizlerinde önemli bir kaynak oluşturuyor.

SON DEPREMLER! 30 Ekim deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

30 EKİM 2025 TÜRKİYE'DE DEPREM Mİ OLDU?

30 Ekim 2025 Perşembe sabahı Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde hafif şiddetli depremler kaydedildi. Sarsıntılar, özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşlar tarafından net şekilde hissedildi. Depremlerin ardından sosyal medyada "Deprem mi oldu?" paylaşımları hızla yayıldı ve vatandaşlar yaşadıkları deneyimleri paylaşarak doğru bilgiye ulaşmaya çalıştı.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD, depremlerle ilgili büyüklük, merkez üssü ve derinlik bilgilerini kısa süre içinde kamuoyuna duyurdu. Bu açıklamalar, hem vatandaşların doğru verilere ulaşmasını sağladı hem de spekülasyonların önüne geçti.

