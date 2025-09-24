Haberler

SON DEPREMLER! 24 Eylül deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

SON DEPREMLER! 24 Eylül deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?
Güncelleme:
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son açıklamalarına göre, bugün bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü ve büyüklüğü vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, konu kamuoyunda büyük ilgi gördü. Peki, son depremler! 24 Eylül deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son verilerine göre, kısa süre önce bir deprem meydana geldi. Merkez üssü ve büyüklüğüyle dikkat çeken bu sarsıntı, vatandaşların gündeminde yer aldı. Depreme dair tüm bilgiler ve resmi açıklamalar haberimizin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye'deki depremleri anlık olarak takip ederek verileri düzenli şekilde kamuoyuyla paylaşmaktadır. Hissedilen sarsıntıların ardından vatandaşlar, Kandilli'nin resmi internet sitesinden son depremler ve son 500 depremin detaylarına ulaşabilmektedir.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Türkiye genelindeki sismik hareketliliği 7/24 aralıksız izleyerek elde ettiği verileri düzenli olarak kamuoyuyla paylaşmaktadır. Ayrıca, AFAD toplumda afet farkındalığını artırmak amacıyla eğitimler, seminerler ve bilgilendirme çalışmaları yürütmektedir.

24 EYLÜL 2025 DEPREM OLDU MU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye'deki depremleri anlık olarak takip etmekte ve verileri hızlı, doğru ve şeffaf şekilde kamuoyuna aktarmaktadır. Ayrıca, bu kurumlar teknik bilgilerin yanı sıra afet bilincini artırmak amacıyla eğitimler, tatbikatlar ve bilgilendirme çalışmaları düzenlemektedir.

