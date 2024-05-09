SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI! 36 bin sağlık çalışanı alım başvuru kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

Sağlık Bakanlığı, farklı branşlarda toplamda 36 bin personel alımı gerçekleştirecek. Bu personel alımıyla ilgili karar, Resmi Gazete'de yayımlanmış ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yıl sonuna kadar 36 bin personel alımının gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Adayların ilgisini çeken konu ise Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuru kılavuzunun yayımlanma tarihi. Başvuru kılavuzunun ne zaman yayımlanacağına dair bekleyiş sürüyor. SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI! 36 bin sağlık çalışanı alım başvuru kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

SAĞLIK BAKANLIĞI ALIM BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Son zamanlarda peş peşe gelen personel alımı ilanları arasında Sağlık Bakanlığı'nın da yer aldığı görülüyor. Farklı branşlarda toplamda 36 bin personel alımı gerçekleştirilecek. Sağlık çalışanı alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı ancak başvuru süreci henüz başlamadı. Başvuru kılavuzunun yayımlanmasının ardından alım süreci resmen başlayacak. Bu süreçte adaylar, başvuru şartlarına ve sürecine ilişkin bilgilere kılavuzdan erişebilecekler.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alım ilanının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, "Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Eleman temininde güçlük çekilen yerler ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2024 yılı sonuna kadar 36 bin sağlık personeli istihdam edilecek. Hayırlı olsun." şeklinde ifade etmişti. Bu açıklama ile birlikte, Sağlık Bakanlığı'nın personel alımıyla ilgili kararlılığını ve önemini vurgulamış oldu.

BAŞVURU KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Personel temini sürecinde başvuru kılavuzunun, önceki alımlarda olduğu gibi ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor. Kılavuzun kısa bir süre içinde adaylara açılması öngörülüyor.

Sağlık Bakanlığı'nın personel alımı kapsamında çeşitli branşlarda toplamda 36 bin personel istihdam edilecek. Dağılıma bakıldığında; 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3,498 tabip ve 32,464 uzman tabip alımı yapılacak.

Alım yapılacak personelin dağılımına göre; 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde görev alacak. Geriye kalan 35,984 kişi ise yataklı tedavi birimlerinde görevlendirilecek. Bu dağılım, sağlık hizmetlerinin çeşitli alanlarında ihtiyaç duyulan personelin dengeli bir şekilde dağıtılmasını sağlamayı amaçlıyor.