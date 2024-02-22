SON DAKİKA: Malatya'da deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde oldu? Malatya son dakika deprem!

Son dakika haberine göre Malatya'da bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü ve detayları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Vatandaşlar, ' Deprem mi oldu?' sorusuna yanıt arıyor. SON DAKİKA: Malatya'da deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde oldu? Malatya son dakika deprem!

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Malatya'da 2024-02-22 tarihinde saat 13:16:16'da Doğanşehir ilçesinde meydana gelen #DEPREM'in büyüklüğü 3.8 (Ml) olarak kaydedildi. Depremin enlemi 38.04972 N, boylamı 37.68917 E, derinliği ise 12 km olarak belirlendi. Detaylı bilgilere http://deprem.afad.gov.tr/event-detail/485563 adresinden ulaşabilirsiniz.

MALATYA'DA KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinin merkez üssü olduğu 3.8 (Ml) olarak kaydedildi. AFAD'ın paylaştığı verilere göre saat 13:16:16'da yaşanan sarsıntının derinliği 12 km olarak belirlendi.