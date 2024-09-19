SON DAKİKA! KPSS Önlisans sonuçları açıklandı mı (20 EYLÜL)? ÖSYM sonuç sorgulama ekranı açıldı mı?

Kpss Önlisans sonuçları açıklandı duyurusu için gözler ÖSYM'ye çevrildi. 1 Eylül'de genel yetenek ve genel kültür testlerinden oluşan 120 soruluk sınav sonrasında adaylar sınav sonuç tarihine odaklandı. KPSS Önlisans sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sonuç sorgulama ekranı açıldı mı?

KPSS ÖNLİSANS 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 PUANLA NEREYE GİRİLİR?

Geçtiğimiz süreçte KPSS tercihlerini kabul eden ve yerleştirme işlemlerini gerçekleştiren ÖSYM atama puanlarını erişime açmıştı. KPSS Ön lisans atama puanları kadro ve şehirlere göre farklılık göstermektedir. Aşağıdaki linke tıklayarak KPSS geçen süreçteki atama ve yerleştirme puanlarına ulaşabilirsiniz.

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi sonrasında KPSS ön lisans sonuçları için tarih belli oldu.

Buna göre; 2024 KPSS önlisans sonuçları 20 Eylül'de açıklanacak. Sonuçların saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.

Sınav sonuçları, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenilebilecek.

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

ÖSYM bazen uyguladığı sınavların sonuç bilgilerini erkenden erişime açabiliyor. Ancak Önlisans KPSS sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağına ilişkin bir bilgi bulunmuyor.

Sonuçlar açıklandıktan sonra ÖSYM'nin sosyal medya hesaplarından duyuru yapılacak.

KPSS ÖNLİSANS ATAMA PUANLARI

KPSS önlisans atama puanları, kadro ve şehirlere göre farklılık gösteriyor.

KPSS tarafından geçtiğimiz yıllarda atama ve yerleştirme puanlarına linkten ulaşabilirsiniz.

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