SON DAKİKA: DEPREM NEREDE OLDU? Deprem mi oldu?
Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 12.11'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen sarsıntı, AFAD verilerine göre yüzeyden 6.89 km derinlikte yaşandı.
2 gün önce Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, bölgedekiler korku yaşamıştı. Aynı kentten bugün bir deprem haberi daha geldi. SON DAKİKA: DEPREM NEREDE OLDU? Deprem mi oldu?
DEPREM NEREDE OLDU?
Merkez üssü Marmaris ilçesi olan deprem 6,89 kilometre derinlikte meydana geldi.
DEPREM Mİ OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan ( Afad ) yapılan açıklamaya göre, Muğla'da saat 12.11'de 4.4 büyüklüğünde sarsıntı oldu. Merkez üssü Marmaris ilçesi olan deprem 6,89 kilometre derinlikte meydana geldi.