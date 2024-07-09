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SON DAKİKA: DEPREM NEREDE OLDU? Deprem mi oldu?

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 12.11'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen sarsıntı, AFAD verilerine göre yüzeyden 6.89 km derinlikte yaşandı.

2 gün önce Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, bölgedekiler korku yaşamıştı. Aynı kentten bugün bir deprem haberi daha geldi. SON DAKİKA: DEPREM NEREDE OLDU? Deprem mi oldu?

DEPREM NEREDE OLDU?

Merkez üssü Marmaris ilçesi olan deprem 6,89 kilometre derinlikte meydana geldi.

SON DAKİKA: DEPREM NEREDE OLDU? Deprem mi oldu?

DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan ( Afad ) yapılan açıklamaya göre, Muğla'da saat 12.11'de 4.4 büyüklüğünde sarsıntı oldu. Merkez üssü Marmaris ilçesi olan deprem 6,89 kilometre derinlikte meydana geldi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Marmaris Kandilli Deprem Muğla AFAD Doğal Afetler 3.Sayfa Gündem Yaşam Haberler Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.4 şiddetinde deprem

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.4 şiddetinde deprem

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