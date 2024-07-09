SON DAKİKA: DEPREM NEREDE OLDU? Deprem mi oldu?

2 gün önce Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, bölgedekiler korku yaşamıştı. Aynı kentten bugün bir deprem haberi daha geldi. SON DAKİKA: DEPREM NEREDE OLDU? Deprem mi oldu?

DEPREM NEREDE OLDU?

Merkez üssü Marmaris ilçesi olan deprem 6,89 kilometre derinlikte meydana geldi.

DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan ( Afad ) yapılan açıklamaya göre, Muğla'da saat 12.11'de 4.4 büyüklüğünde sarsıntı oldu. Merkez üssü Marmaris ilçesi olan deprem 6,89 kilometre derinlikte meydana geldi.