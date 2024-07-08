SON DAKİKA DEPREM: 8 Temmuz deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? AFAD, KANDİLLİ RASATHANESİ GÜNCEL BİLGİ

Afad ve Kandilli Rasathanesi, yurt genelinde yaşanan tüm depremleri anbean kaydediyor. Bugün, Malatya'da 2.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ayrıca Pazartesi günü anlık verilerden elde edilen bilgilere göre; toplamda 16 deprem kayıtlara geçti?. Peki, Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu?

DEPREM Mİ OLDU?

8 Temmuz 2024'te Türkiye'de çeşitli bölgelerde küçük çaplı depremler meydana geldi.

DEPREM NEREDE OLDU?

Adıyaman Gölbaşı'nda 2.5 büyüklüğünde, Sivas Gürün'de 2.5 büyüklüğünde, Tunceli Ovacık'ta 2.3 büyüklüğünde, Van Özalp'te 2.5 büyüklüğünde ve Malatya Darende'de 2.0 büyüklüğünde depremler kaydedildi.

SON DEPREMLER LİSTESİ