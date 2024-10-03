SON DAKİKA: Cem Garipoğlu mezar açılma anı izle! (VİDEO) Cem Garipoğlu'nun mezarı neden açılıyor?

Cem Garipoğlu'nun mezarı bugün açılacak. Cem Garipoğlu'nun mezarının açılma işlemi için hazırlık yapılıyor. Cem Garipoğlu'nun mezarı etrafına polis ekipleri tarafından demir bariyerler konuldu. Çevresinde güvenlik önlemleri alınan mezarın bugün saat 11.00 sıralarında açılması bekleniyor. Peki, Cem Garipoğlu'nun mezarı neden açılıyor? SON DAKİKA: Cem Garipoğlu mezar açılma anı izle! (VİDEO)

CEM GARİPOĞLU'NUN MEZARI NEDEN AÇILIYOR?

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'da 15 yıl önce Münevver Karabulut'un cinayetini işleyen ve 2014 yılında cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar verdi.

Başsavcılık, Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut'un, 10 Ekim 2014'te Silivri 5 No'lu Cezaevi'nde intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması yönündeki talebini kabul etti. Bu doğrultuda, "fethi kabir" işlemlerinin başlatılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Bahçeşehir'de bir villada öldürülen Münevver Karabulut'un parçalanmış cesedi, 3 Mart 2009'da Etiler'de bir çöp konteynerinde bulunmuştu. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Kasım 2011'de Münevver Karabulut'u öldürdüğü gerekçesiyle Cem Garipoğlu'nu 24 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Garipoğlu, 10 Ekim 2014'te kaldığı Silivri 5 No'lu Cezaevi'nde intihar etmişti. Yapılan otopsinin ardından Garipoğlu toprağa verilirken, aileden alınan DNA örnekleri de bu kişiyle uyuşmuştu.