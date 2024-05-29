SON DAKİKA: Az önce deprem mi oldu? Deprem nerede oldu, kaç şiddetinde oldu? AFAD/Kandilli Rasathanesi Deprem

Son dakika gelişmesi olarak, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin deprem bildirisi geldi. Deprem şiddeti ve yer bilgileri merakla bekleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin deprem ile ilgili son durumu hakkında bilgilendirme yapması bekleniyor. Peki, SON DAKİKA Az önce deprem mi oldu? Deprem nerede oldu, kaç şiddetinde deprem oldu?

DEPREM Mİ OLDU?

9 Mayıs 2024 tarihinde Türkiye'de bazı depremler meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde sabah saatlerinde 2.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Türkiye'nin birçok bölgesinde depremler olmaya devam ediyor.

DEPREM NEREDE OLDU?

Bugün, Yozgat Kadışehri'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 11.30'da Şırnak Silopi'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bugün saat 09.51'de Malatya Pütürge'de 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.