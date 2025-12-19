Son 4 gün! Boşaltılmazsa polis eşliğinde yıkım yapılacak

Haberler

Güncelleme:
Adana'da, kentin cazibe merkezlerinden Seyhan Baraj Gölü üzerinde bulunan ve 'Amerikan Adası' olarak bilinen Menderes Adası'ndaki kaçak yapılar için yıkım kararı alındı.

  • Adana'nın Çukurova ilçesinde Seyhan Baraj Gölü'ndeki Menderes Adası'nda 50'den fazla kaçak iş yeri bulunuyor.
  • İş yeri sahiplerine 23 Aralık'a kadar adayı boşaltmaları için süre verildi.
  • Adayı boşaltmamaları halinde kolluk kuvveti gözetiminde yıkım yapılacak.

Kentin cazibe merkezlerinden Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'na kıyısı bulunan Seyhan Baraj Gölü'ndeki Menderes Adası'nda yıllar içinde onlarca kaçak yapı inşa edildi. Genellikle kente özgü bici bici tatlısı ve salep satışının yapıldığı kaçak iş yerlerine ahşaptan yapılan eklentiler ve oturma alanları, gölün üzerine kadar yayıldı. Çeşitli dönemlerde bu işletmeler belediye tarafından yıkılmak istendi ancak bazı kişilerin silahla direnmesi ve protesto gösterileri yapması nedeniyle bu gerçekleşmedi.

UYUŞTURUCU OLAYLARI TEPKİ ÇEKTİ

Aradan geçen yıllarda gölün çevresindeki bulvarlar yenilendi, yeni yollar açıldı ve çevreye lüks binalar yapıldı ancak adadaki çirkin görüntü aynı kaldı. Adadaki uyuşturucu ve asayiş olayları da tepkilere neden oldu. Emlak değeri yüksek bölgedeki ruhsatsız iş yeri sahiplerinin adaya girenleri hanutçuluk yaparak mekanlarına davet etmekte ısrarcı olmaları da şikayetleri artırdı.

4 GÜN SÜRE VERİLDİ

Adana Valiliği'nin girişimleriyle İçişleri Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçerek bu defa kesin yıkım kararı aldı. Sayısı 50'yi aşan iş yeri sahiplerine 23 Aralık gününe kadar adayı boşaltmaları için zaman verildi. Adanın boşaltılmaması halinde kolluk kuvvetinin gözetiminde yıkım yapılacağı esnafa bildirildi. Karar, bölge halkı tarafından sevinçle karşılandı.

"MESİRE ALANI YAPILMALI"

Bölgede yaşanan görüntü kirliliğinin giderilmesini isteyen Şahin Ulupınar, alanın kirlilikten arındırılarak adanın mesire ya da piknik alanı haline getirilmesini istediğini söyledi. Ulupınar, "Burada ciddi bir görüntü ve çevre kirliliği oluşmuş durumda. Alan, suyun içine kadar kurulan bici bici ve salep tezgâhlarıyla dolmuş. Bu durum hem çevreyi kirletiyor hem de bölgenin görünümünü bozuyor. Buraların kirlilikten arındırılarak daha düzenli ve estetik bir hale getirilmesini istiyoruz. Ayrıca bazı bici bici dükkanı sahiplerinin, içme suyu hatlarını kendi işletmelerine yönlendirerek vatandaşların kullanması gereken alanları işgal ettiği görülüyor" dedi.

"GELDİĞİMİZDE HOŞ MANZARALARLA KARŞILAŞMIYORUZ"

Adayı düzenli olarak ziyaret ettiğini belirten Samet Durmuş ise yıkım kararının doğru olduğunu söyledi. Durmuş, "Burada hem çevre kirliliği hem de görüntü kirliliği yaşanıyor. Ailemle ve arkadaşlarımla geldiğimde hoş manzaralarla karşılaşmıyoruz. Buraların daha düzenli ve tertipli olmasını istiyorum. Esnaflarımız açısından üzülüyorum ancak Adana'nın genel görünümü açısından, spor ve koşu alanları gibi düzenlemelerin yapılmasının daha doğru olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Yaşam
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Ne güzel olay. O kadar yer yapılana kadar neden müsade ettiniz. Hiç de bir gece de yapılmış yerler gibi durmuyorlar.

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEnes:

Napsin tek tek her yapanın peşinden mi koşsun. Yapiyorlar yapanlar birikiyor sonra toplu temizlik en güzeli en mantıklısı da böyle. Hayatta bir baltaya sap olamamış arif de gelmiş burada aklının etmediği konuları elestiriyor

yanıt7
yanıt19
Haber YorumlarıSerkan Özcan:

bu kadar yapılana kadar neredeydiniz bu nasıl devlet bu nasıl belediye adamlar bir sürü yer yapmış oturuyor belediye ortada yok kardeşim napiyosunuz dememişler

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

