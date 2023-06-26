Somuncu Baba Türbesi ile birleşen Tohma Kanyonu görsel bir şölen sunuyor

Malatya'nın Darende ilçesinde bulunan tohma kanyonu, birleştiği Somuncu Baba Türbesi ile görsel bir şölen sunuyor. Kanyon, doğal güzellikleriyle saklı bir cenneti andırıyor ve yılın dört mevsimi rengarenk görüntüsüyle ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunuyor. Kanyonu ve Somuncu Baba Türbesi'ni görmeyenleri ziyarete davet eden bölgede esnaflık yapanlar, yaz aylarında bölgenin canlılığının arttığını belirtiyor.

Tohma kanyonu birleştiği Somuncu Baba Türbesi ile görsel bir şölen sunuyor

MALATYA - Malatya'nın Darende ilçesinde bulunan tohma kanyonu, birleştiği Somuncu Baba Türbesi ile görsel bir şölen sunuyor.

Malatya'nın en önemli tarihi ve kültürel varlıkları arasında gösterilen Darende ilçesindeki Somuncu Baba Türbesi ve Külliyesiyle birleşen tohma kanyonu ziyaretçilerini adeta mest ediyor.

Doğal güzellikleriyle saklı bir cenneti andıran kanyon, yılın dört mevsimi rengarenk görüntüsüyle de ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunuyor. Osmanlı Dönemi'nde yaşamış olan mutasavvıf alimlerinden tasavvufi hocası Somuncu Baba'nın mezarının yer aldığı türbe ile birleşen kanyonu günü birlik binlerce yerli yabancı turist ziyaret ediyor.

Kanyonu ve Somuncu Baba Türbesi'ni görmeyenleri ziyarete davet eden bölgede esnaflık yapan Mustafa İmlek, " Yerimiz doğa güzellikleriyle beraber güzel bir yer. Buraya günü birlikte binlerce kişi geliyor. Bizde burada esnaf olarak kazancımızı sağlıyoruz. Yaz aylarında daha canlı oluyor bölge herkesi buraya ziyarete bekliyoruz" dedi.

Bir başka esnaf Mehmet Soylu ise depremlerden sonra bölgeyi ziyaret eden turist sayısında bir miktar azalma yaşanmış olsa da yaz ayları ile birlikte canlılığın yeniden başladığını kaydederek, "Biz burada esnafız bölgeye yurtiçi ve yurtdışında ziyaretçiler geliyor. Depremden sonra insanlar ziyarete gelmeye çekiyor, gelip görülecek yer çok fazla yine de insanlarımızı ziyarete bekliyoruz "diye konuştu.