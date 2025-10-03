Sömestr tatili ne zaman? (2025-2026) 15 tatil ne zaman başlayacak, ara tatiller ne zaman?

2026 yılı yarıyıl tatili (15 tatil) için geri sayım başladı. Öğrenciler ve veliler, sömestr tatilinin hangi tarihlerde olacağını araştırmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimiyle birlikte, ara tatil ve yarıyıl tatilinin başlayacağı ve sona ereceği tarihler de netlik kazandı. 15 tatille ilgili tüm detaylar ve önemli tarihler haberimizin devamında sizlerle.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili, 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu beş günlük ara, hem öğrenciler hem de öğretmenler için kısa bir mola niteliği taşıyacak. Ara tatil sürecinde öğrenciler, yoğun geçen ders temposundan uzaklaşarak dinlenme imkânı bulacak. Aynı zamanda, bu dönem öğrenilen konuların gözden geçirilmesi ve eksiklerin tamamlanması için de verimli bir zaman dilimi olacak.

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Yaklaşık iki haftalık bu tatil süresi, hem öğrenciler hem de öğretmenler için yoğun geçen birinci dönemin ardından dinlenme ve yeniden motivasyon kazanma imkânı sunacak. Sömestr dönemi, akademik yorgunluğun atılması ve ikinci döneme daha zinde bir şekilde başlanması açısından önemli bir geçiş süreci olarak kabul ediliyor.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili, 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında uygulanacak. İkinci dönemin tam ortasında yer alan bu bir haftalık ara, öğrencilere ve öğretmenlere yoğun ders programından uzaklaşma ve kısa süreli de olsa dinlenme şansı tanıyacak. Akademik temponun biraz olsun yavaşladığı bu süreç, hem zihinsel hem de fiziksel yenilenme açısından önemli bir mola olarak değerlendiriliyor.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü öğrencilerin karnelerini almasıyla birlikte sona erecek. Yaklaşık dokuz ay süren ders maratonunun ardından öğrenciler yaz tatiline girerken, eğitim camiası da yoğun bir dönemi geride bırakmış olacak. Bu süreçte tamamlanan sınavlar, ödevler ve çeşitli akademik etkinlikler doğrultusunda değerlendirmeler yapılacak. Öğretmenler ise yaz boyunca hem dinlenme hem de yeni öğretim yılına yönelik planlamalar yapma fırsatı bulacak.