Somer Sivrioğlu gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Somer Sivrioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

Somer Sivrioğlu, son operasyon haberleriyle gündeme geldi. Ünlü şefin gözaltına alınıp alınmadığı, hangi sebeplerle hakkında işlem yapıldığı ve kariyerine dair merak edilen tüm bilgiler sosyal medyada yoğun şekilde araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SOMER SİVRİOĞLU GÖZALTINA MI ALINDI?

Somer Sivrioğlu, ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 14 kişi arasında yer aldı. Operasyon kapsamında, yetkililer tarafından gözaltına alınan isimler arasında Sivrioğlu’nun da bulunduğu açıklandı.

SOMER SİVRİOĞLU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Soruşturma, uyuşturucu kullanımı ve temini iddialarına yönelik olarak yürütülüyor. Somer Sivrioğlu da bu soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen kişiler arasında yer aldı. Yetkililer sürecin devam ettiğini belirtti.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Operasyon kapsamında Emir Can İğrek, Hafsanur Sancaktutan, Sinem Özenç Ünsal, Ahsen Eroğlu, Burak Deniz, Mert Demir, Emre Fel, Utku Ünsal, Ender Eroğlu, Elif Büşra Pekin, Serra Pirinç, Ogün Alibaş ve Enes Güler de gözaltı kararı verilen isimler arasında yer aldı.

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

Somer Sivrioğlu, Türk şef, restoran işletmecisi ve televizyon sunucusudur. 25 Mayıs 1971 tarihinde İstanbul’da doğmuştur.

SOMER SİVRİOĞLU YAŞINDA?

Somer Sivrioğlu, 54 yaşındadır.

SOMER SİVRİOĞLU NERELİ?

İstanbul doğumludur.

SOMER SİVRİOĞLU’NUN KARİYERİ

Somer Sivrioğlu, Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun olduktan sonra Avustralya’ya giderek yüksek lisans yaptı. Şeflik kariyerine Avustralya’da başlayan Sivrioğlu, Sidney’de menüsünde Türk mutfağına yer verdiği kendi restoranını açtı. 2018’den bu yana TV8 ekranlarında yayımlanan MasterChef Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yapıyor ve “Anadolu: Türk Mutfağında Bir Macera” adlı kitabın yazarıdır. Ulusal ve uluslararası ödüllere sahip, alanında tanınmış bir şeftir.