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Somer Şef neden ceza aldı, suçu ne?

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MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyesi Somer Sivrioğlu, "5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Peki, Somer Şef neden ceza aldı, suçu ne?

Ünlü şef ve MasterChef Türkiye jüri üyesi Somer Sivrioğlu, 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen bir olay sonucu verilen bu karar, Türkiye gündemine bomba gibi düştü Somer Şef neden ceza aldı, suçu ne? Detaylar...

SOMER ŞEF NEDEN CEZA ALDI, SUÇU NE?

Etiler'deki Nispetiye Caddesi'nde 21 Mayıs 2022 tarihinde bir restoranın önündeki istinat duvarı çökmüş ve olayda bir kişi ölürken bir kişi de yaralanmıştı. İstanbul 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Gülay Kula'yla taraf avukatları katıldı. Mahkeme Somer Sivrioğlu, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal'e 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan beşer yıl hapis cezası verdi. Sanıkların eylemini 'bilinçli taksir'le gerçekleştirdiğine karar veren heyet, altı yıl sekizer aya çıkardığı cezayı, sanıklar üzerindeki etkilerini dikkate alarak beş yıl altı ay 20'şer güne indirdi. Mahkeme, sanıklar Sakine Öçal, Gülay Kula, Sevinç Kula ve Mehmet Levent Kula'nınsa beraatine karar verdi.

Somer Şef neden ceza aldı, suçu ne?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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