Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu neden serbest kaldı, ceza almadı mı?

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu neden serbest kaldı? 6 yıla kadar hapsi istenen Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud ara celseye getirilerek ifade verdikten sonra yakalaması kaldırıldı. İfadesinin ardından Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud serbest bırakıldı. Peki, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu neden serbest kaldı? İşte detaylar...

SOMALİ CUMHURBAŞKANI'NIN OĞLU NEDEN SERBEST KALDI?

İstanbul Fatih'te motokurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud, Türkiye'ye gelerek ifade verdi. Eski savunmalarını tekrar eden Mohamud'ın yakalama kararı kaldırıldı ve serbest bırakıldı. Yunus Emre Göçer'in eşi Öznur Göçer, soruşturma aşamasında şikayetini geri çekmişti.

TÜRKİYE'YE GELİP İFADE VERDİ

İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesinde 16 Ocak Salı günü görülecek duruşma öncesinde yakalamalı olan sanık Mohammed Hassan Sheikh Mohamud, Türkiye'ye geldiği ve bugün duruşmaya çıkarıldığı öğrenildi. Duruşmada tercüman eşliğinde ifade veren Mohamud'un, eski savunmalarını tekrar ettiği öğrenildi.

"FRENE BASMAMA RAĞMEN ÇARPMAYI ENGELLEYEMEDİM"

Avrasya Tüneli'nden çıktıktan sonra 5-10 dakika ilerlediğini ifade eden sanık, önünde hızlı giden motosiklet olduğunu, bir anda durduğunu ve yolun sağ tarafına doğru döndüğünü anlattı.

Sanık, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben frene basmama rağmen çarpmayı engelleyemedim. Bu sırada yaklaşık 55 kilometre hızla ilerliyordum. Öndeki motosikletin gittiğini görmüştüm. Ancak motosiklet bir anda durup döndüğü için ben de bu durumu beklemediğimden çarpmayı engelleyemedim."

YAKALAMA KARARI KALDIRILDI

Mahkeme, ifadesi alınan Mohamud hakkındaki yakalama kararını geri aldı. Hakkındaki yurt dışı yasağı kaldırılan sanık Mohamud'un serbest bırakılmasına ve duruşmalardan vareste tutulmasına karar verildi. Duruşma sonrasında sanık Mohamud'un işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldığı öğrenildi. Duruşma 16 Ocak'a ertelendi.