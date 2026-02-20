Haberler

Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...

Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
Güncelleme:
Diyarbakır'da 28 yaşındaki E.A., boşandığı eşi S.K.'nın iş yerinin önünde tartışma sırasında başına tabanca dayayıp tetiği çekti ancak silahın tutukluk yapması olası bir cinayeti engelledi; güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

  • 28 yaşındaki E.A., Diyarbakır'da boşandığı eşi 24 yaşındaki S.K.'nın başına ruhsatsız tabanca dayayıp tetiği çekti.
  • Silah mekanik arıza nedeniyle ateş almadı ve olası bir kadın cinayeti engellendi.
  • Şüpheli E.A., polis tarafından gözaltına alındı ve Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Diyarbakır'da boşandığı eşiyle konuşmak için iş yerinin önüne giden 28 yaşındaki E.A., tartışma sırasında 24 yaşındaki S.K.'nın başına tabanca dayayıp tetiği çekti. Silahın tutukluk yapması olası bir kadın cinayetini engellerken, dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TARTIŞMA BİR ANDA BÜYÜDÜ

Olay, Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Bir süre önce anlaşmazlık yaşayarak boşanan çift, genç kadının çalıştığı iş yerinin önünde bir araya geldi. E.A.'nın iş yerine gelmesi üzerine S.K. dışarı çıktı. İkili arasında başlayan konuşma kısa sürede tartışmaya dönüştü.

SİLAH TUTUKLUK YAPTI

Tartışmanın büyümesi üzerine E.A., üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancayı çıkararak S.K.'nın başına dayadı ve tetiği çekti. Ancak silah mekanik arıza nedeniyle ateş almadı. Görüntülerde, genç kadının o sırada müdahale ettiği ve silahın patlamaması üzerine saldırganın yeniden hamle yapmaya çalıştığı görülüyor. Olay yerinde bulunan bir kişinin de müdahalesiyle S.K. bölgeden uzaklaştı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

CNN TÜRK Diyarbakır Muhabiri Burak Emek'in özel haberine göre; güvenlik kamerası kayıtlarında, yaşananlar saniye saniye yer aldı. Genç kadının ölümle burun buruna geldiği anlar iş yerinin kamerası tarafından kaydedildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, E.A.'yı kısa sürede gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
500

