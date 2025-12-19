Haberler

Soğukkanlı katil! Babayı öldürdü, oğlunu yaraladı

Soğukkanlı katil! Babayı öldürdü, oğlunu yaraladı
Kayseri'de, husumetli oldukları 36 yaşındaki Seyfi Yılmaz tarafından tabancayla vurularak öldürülen 52 yaşındaki Ethem Tatlı toprağa verildi. Yaralanan oğlu M.T. ve yeğeni V.T.'nin tedavisi devam ederken, Yılmaz ve oğlunun cinayetin ardından soğukkanlı bir şekilde olay yerinden ayrılması kameraya yansıdı.

  • Kayseri'de Ethem Tatlı, Seyfi Yılmaz tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.
  • Ethem Tatlı'nın oğlu ve yeğeni aynı olayda yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
  • Seyfi Yılmaz ve oğlu A.Y. yakalanarak tutuklandı ve olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kayseri'de kan donduran olay, önceki gün saat 15.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi 22'nci Cadde'de boş bir arazide meydana geldi. Ethem Tatlı (52), oğlu M.T. ve yeğeni V.T. ile aralarında husumet bulunan Seyfi Yılmaz (36) ve oğlu A.Y. arasında tartışma çıktı.

ÜÇ KİŞİYİ SİLAHLA VURDU

DHA'daki habere göre kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Ethem Tatlı, oğlu ve yeğeni, Seyfi Yılmaz tarafından tabancayla vuruldu. Ethem Tatlı hayatını kaybederken, oğlu ve yeğeni ise yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Kayseri Devlet Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından Ethem Tatlı'nın cenazesi, dün ailesi tarafından teslim alınarak Hacılar ilçesi Karpuzsekisi Mahalle Camii'ne getirildi. Ethem Tatlı'nın cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi. Yaralılardan M.T. ve V.T.'nin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan, olayın ardından Seyfi Yılmaz ile A.Y.'nin (17) vurulan Ethem Tatlı, yeğeni ve oğlunun yanından uzaklaşma anları cep telefonuyla kaydedildi.

BABA İLE OĞLU YÜRÜYEREK GİTTİ

Görüntülerde, vurulan Tatlı, oğlu ve yeğeninin yerde olduğu, 2 şüphelinin ise olay yerinden soğukkanlı biçimde uzaklaştığı görüldü.

YAKALANIP TUTUKLANDILAR

Seyfi Yılmaz ve oğlu A.Y., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Yapılan aramalarda olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan Yılmaz ve oğlu A.Y., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıZafer ÖZEVLİ:

olay başa dönülmeli kim suçlu ona bakılmalı. belkide ölen öldürenin başına beladır. adamın canına taketmiştir

Haber Yorumlarıvthkzmk9ts:

alın size Avrupa insan hakları Avrupa’nın götünü tutarsanız bunlar iyi günleriniz

Haber YorumlarıYorgunsavaşçı:

ne alaka

Haber YorumlarıFirat Tas:

Asın gitsin bu pastırma beyinli mahlukları

Haber YorumlarıErcan Sevinc:

Hemen vince asacaksın it İ !!

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

